71.5 مليار درهم: الإمارات تسجل أعلى ميزانية اتحادية في تاريخها
وافق مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الثلاثاء على الميزانية الاتحادية لعام 2025، والتي بلغت قيمتها 71.5 مليار درهم، مسجلة بذلك أعلى ميزانية في تاريخ البلاد.
تم اعتماد هذه الميزانية، التي "تعكس قوة الاقتصاد الإماراتي واستدامة مواردها"، خلال اجتماع ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وبلغت الميزانية الاتحادية لعام 2024 نحو 64.06 مليار درهم، بزيادة بنسبة 1.6% عن ميزانية العام السابق التي كانت 63.066 مليار درهم. وفي عام 2022، بلغ إجمالي الميزانية الاتحادية للإمارات 252.3 مليار درهم للفترة من 2023 إلى 2026.
بالنسبة لميزانية 2025، ستخصص الغالبية العظمى منها للتنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39%، وللشؤون الحكومية بنسبة 35.7%، حيث ستقوم السلطات بتخصيص 25.57 مليار درهم لهذا الغرض.
وفي إطار صندوق التنمية الاجتماعية البالغ 27.859 مليار درهم، تتوزع المخصصات على النحو التالي:
10.914 مليار درهم لبرامج التعليم العام والعالي
5.745 مليار درهم لخدمات الرعاية الصحية والوقاية المجتمعية
3.744 مليار درهم للشؤون الاجتماعية
5.709 مليار درهم للمعاشات
1.746 مليار درهم للخدمات العامة
كما سيتم تخصيص حوالي 2.864 مليار درهم (4%) للاستثمارات المالية، و2.581 مليار درهم (3.6%) للبنية التحتية والقطاع الاقتصادي.
وتبلغ النفقات الاتحادية الأخرى 12.624 مليار درهم، وهو ما يمثل 17.7% من الميزانية.