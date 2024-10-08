71.5 مليار درهم: الإمارات تسجل أعلى ميزانية اتحادية في تاريخها

وبلغت الميزانية الاتحادية لعام 2024 نحو 64.06 مليار درهم، بزيادة بنسبة 1.6% عن ميزانية العام السابق التي كانت 63.066 مليار درهم. وفي عام 2022، بلغ إجمالي الميزانية الاتحادية للإمارات 252.3 مليار درهم للفترة من 2023 إلى 2026.