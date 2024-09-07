ولي عهد أبوظبي يزور الهند الأحد لتعزيز العلاقات الثنائية
يبدأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الأحد، زيارة رسمية إلى الهند.
وسيلتقي سمو ولي العهد مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" ومسؤولين كبار آخرين لاستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والبناء على المعالم الهامة التي تحققت بالفعل من أجل المنفعة المتبادلة لكلا البلدين وشعبيهما.
ويرافق سموه وفداً رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين كبار وقادة أعمال وشركاء اقتصاديين بارزين من دولة الإمارات.
كما سيحضر سمو ولي العهد عدداً من الفعاليات التي تعكس الروابط الاقتصادية والثقافية المشتركة بين دولة الإمارات والهند.
وفي فبراير 2024، وصل مودي إلى أبو ظبي في زيارة استغرقت يومين حيث رحب به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. ووقع الزعيمان اتفاقيات عدة، وأطلقا بطاقة Jaywan في الإمارات العربية المتحدة، استنادًا إلى مجموعة بطاقات الائتمان والخصم الرقمية الهندية RuPay.