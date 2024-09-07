ولي عهد أبوظبي يزور الهند الأحد لتعزيز العلاقات الثنائية

وفي فبراير 2024، وصل مودي إلى أبو ظبي في زيارة استغرقت يومين حيث رحب به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. ووقع الزعيمان اتفاقيات عدة، وأطلقا بطاقة Jaywan في الإمارات العربية المتحدة، استنادًا إلى مجموعة بطاقات الائتمان والخصم الرقمية الهندية RuPay.