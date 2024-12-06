محمد بن راشد يعين مروان بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي بالإنابة
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تعيين مروان بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي بالإنابة، بالإضافة إلى مهامه الحالية.
ويشغل بن غليطة حالياً منصب المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهو أحد خريجي برنامج القيادات.
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بسمعة بن غليطة قائلاً: سمعته طيبة في التواصل مع الجمهور وتسهيل أمورهم والتعاون مع بقية المؤسسات."
شكر مسؤولين اثنين
ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشكر لداوود عبدالرحمن الهاجري، الذي تولى منصب المدير العام في عام 2018، قائلاً: "كما أشكر الأخ داوود الهاجري على جهوده وعمله وتفانيه خلال السنوات السابقة في بلدية دبي."
كما أعرب سموه عن خالص تقديره لمطر الطاير، الذي أشرف على العديد من المؤسسات الحكومية في دبي على مدى سنوات طويلة، وشغل مناصب قيادية بارزة في جهات حكومية عديدة، بما فيها بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال: "اليوم تبدأ هذه المؤسسات مرحلة جديدة في عملها الخدمي والاقتصادي وتواصل مسيرتها لتكون دبي أفضل مدينة للعيش في العالم ."