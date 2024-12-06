محمد بن راشد يعين مروان بن غليطة مديراً عاماً لبلدية دبي بالإنابة

ويشغل بن غليطة حالياً منصب المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهو أحد خريجي برنامج القيادات.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بسمعة بن غليطة قائلاً: سمعته طيبة في التواصل مع الجمهور وتسهيل أمورهم والتعاون مع بقية المؤسسات."