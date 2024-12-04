محمد بن راشد يعاقب 3 مديرين بسبب سياسة الأبواب المغلقة

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يشاركنا بملاحظات تم جمعها من خلال مبادرة "المتسوق السري" التي أطلقتها الحكومة، حيث قدم فريق من العملاء المجهولين للحاكم تقريراً عن كافة الدوائر الحكومية.