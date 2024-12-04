محمد بن راشد يعاقب 3 مديرين بسبب سياسة الأبواب المغلقة
دعا صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، ثلاثة مديرين تبين أنهم منعوا وصول الجمهور إلى مكاتبهم الحكومية، وهو ما يشكل انتهاكا لثقافة الإمارة القائمة على "الأبواب المفتوحة أمام الناس".
وقال سموه ، إن هؤلاء المسؤولين الثلاثة "أنشأوا لأنفسهم مكاتب كبيرة" و"منعوا الناس من الوصول إليها أو الدخول إليها بحجة أن الحكومة ذكية.. والمعاملات رقمية.. والمواقع الإلكترونية هي التي تتلقى احتياجات الناس وتعالج قضاياهم".
وأضاف سموه أن المديرين الثلاثة وصل بهم الأمر إلى وضع "مديرين وسكرتيرين وأمناء مباني على أبوابهم".
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يشاركنا بملاحظات تم جمعها من خلال مبادرة "المتسوق السري" التي أطلقتها الحكومة، حيث قدم فريق من العملاء المجهولين للحاكم تقريراً عن كافة الدوائر الحكومية.
رئيس الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب يحظى بالثناء
بالإضافة إلى الإشارة إلى أخطاء ثلاثة من المديرين التنفيذيين، كشف تقرير المتسوق الخفي الأخير أيضا عن نموذج يحتذى به.
فقد نال الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إشادة واسعة نظير خدماته العامة المتميزة.
وأشاد صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحسن استقبال المري للزوار وسرعة إنجاز الخدمات للحالات الإنسانية والاستثنائية، مضيفاً سموه أن مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب كان دائماً في متناول الجمهور، "فمكتبه المفتوح متاح للجميع".