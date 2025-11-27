رئيس الدولة يوجه بالعفو عن 2937 نزيلاً في عيد الاتحاد 54

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، أمره الكريم بالإفراج عن 2937 نزيلاً من مؤسسات الإصلاح والتأهيل في الدولة، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالعيد الرابع والخمسين لاتحاد الإمارات.﻿

كما تضمن الأمر السامي تغطية الغرامات المالية التي تكبدها النزلاء كجزء من أحكامهم، مما يعكس حرص القيادة على منح هؤلاء فرصة بداية جديدة في حياتهم وتخفيف الأعباء عن أسرهم وإدخال الفرحة في قلوب أحبائهم.﻿

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع الجهود الأوسع لسموه لتعزيز الاستقرار، والتماسك الاجتماعي، وتوفير فرص التأهيل والاندماج للمفرج عنهم ضمن المجتمع.﻿