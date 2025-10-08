رئيس الدولة يبحث مع أمير الكويت تعزيز التعاون ودعم وقف إطلاق النار في غزة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم، بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وذلك في قصر بيان في الكويت.

وقد رحب سمو أمير دولة الكويت بصاحب السمو رئيس الدولة، وتبادل الزعيمان التهاني والتحيات الودية، التي عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بخاصة في القطاعات التنموية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط. وأكد الزعيمان دعم البلدين لكافة المبادرات والمساعي الرامية إلى تحقيق وقفٍ لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددين على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار الجانبان إلى أهمية البناء على التوسع في الاعتراف الدولي بدولة فلسطين لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما ناقش الجانبان مسار العمل الخليجي المشترك، وأكدا حرص البلدين على دعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترسيخ تضامنه ووحدته.

وفي ختام اللقاء، أقام سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مأدبة غداء تكريمية على شرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والوفد المرافق له.

وعقب الزيارة الأخوية، غادر صاحب السمو رئيس الدولة دولة الكويت، حيث كان في وداعه سمو ولي عهد الكويت وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.