خطوات بسيطة للتحقق من صلاحية تأشيرتك في الإمارات
يمر كل مقيم على أرض الإمارات العربية المتحدة بتجربة مألوفة كل عامين، أو ربما أكثر، وفقاً لنوع تأشيرته. ففي حين يرسخ في ذهن معظمنا الشهر الذي تشارف فيه صلاحية تأشيرة الإقامة على الانتهاء، إلا أنّ التاريخ الدقيق غالباً ما يغيب عن ذاكرتنا. وعندما يقترب الموعد، يندفع الكثيرون منّا للتحقق من حالة التأشيرة والتأكد من صلاحيتها.
تقدّم الحياة في الإمارات العربية المتحدة، سواءً اخترت الإقامة في أبوظبي أم دبي أم الشارقة أم عجمان أم أم القيوين أم رأس الخيمة أم الفجيرة، باقة من الامتيازات للمقيمين على أرضها، من بينها سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت. ورغم أنّك قد لا تحتاج إلى جميع هذه الخدمات في كل وقت، إلا أنّ القدرة على التحقق من حالة تأشيرتك تُعدّ من أهمها وأكثرها استخداماً.
إذاً، إن وجدت نفسك تتساءل: "هل يمكنني التحقق من حالة تأشيرتي عبر الإنترنت؟" فالجواب هو نعم، وبكل تأكيد! بل ويمكنك القيام بذلك باستخدام رقم جواز سفرك فقط، من خلال ست خطوات بسيطة.
فيما يلي دليل مفصل للتحقق من صلاحية التأشيرة باستخدام جواز سفرك:
الخطوة 1: أولاً، توجّه إلى الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الخطوة 2: ثمّ انتقل إلى قسم "الخدمات الذكية"، وانقر على خيار "صلاحية الملف" الذي يظهر في الشريط العلوي.
الخطوة 3: بعد ذلك، لتتمكّن من التحقق من حالة تأشيرتك، اختر "معلومات جواز السفر" من القائمة الموجودة ضمن "البحث حسب". وإذا كنت ترغب بالتحقق من صلاحية تأشيرة إقامتك، فتأكّد من اختيار "مقيم" في خانة "نوع التأشيرة".
الخطوة 4: الآن، أدخل رقم جواز سفرك وتاريخ انتهاء صلاحيته.
الخطوة 5: ثمّ اختر جنسيتك من القائمة على اليمين، وسيظهر الرقم المقابل في المربع على اليسار.
الخطوة 6: أخيراً، فعّل مربع الكابتشا (حروف التحقق) وانقر على زر "بحث". وستعرض لك الصفحة تفاصيل تأشيرتك وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
ومع ذلك، هذه ليست الطريقة الوحيدة للتحقق من صلاحية تأشيرتك. فكما ستكتشف لاحقاً، يمكنك الوصول إلى نسخة إلكترونية من تأشيرتك بكلّ سهولة.
يُعدّ الوصول إلى تأشيرتك من خلال تطبيق "الهوية الرقمية" (UAE Pass) طريقة أسهل للتحقق من صلاحيتها. إليك كيفية الحصول على نسخة إلكترونية من تأشيرتك:
يُعتبر تطبيق "الهوية الرقمية" (UAE Pass) منصة شاملة لجميع المقيمين، فهو يتيح لهم الوصول الفوري إلى وثائقهم المهمة، كما توفر الهوية الرقمية الآمنة للمواطنين والمقيمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 6000 خدمة حكومية وشبه حكومية وخاصة من خلال منصّة واحدة.
للتحقق من حالة تأشيرتك عبر تطبيق "الهوية الرقمية" (UAE Pass)، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى التطبيق والنقر على علامة التبويب "المستندات" في أسفل الشاشة. ستجد هناك تأشيرة إقامتك.
كيفية التحقق من غرامة تجاوز مدة الإقامة
يُعدّ البقاء في الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة منتهية الصلاحية مخالفة قانونية صريحة. وسواءً كنت تحمل تأشيرة سياحة أو إقامة، فإنّ تجاوز مدة الإقامة المسموح بها يعرّضك لغرامة قدرها 50 درهماً إماراتياً عن كل يوم. وقد تم إلغاء فترة السماح التي كانت تُمنح سابقاً لحاملي التأشيرة السياحية والبالغة 10 أيام لمغادرة الدولة.
لذا، إذا تجاوزت مدة تأشيرتك في دبي، فيمكنك التحقق من غرامتك عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
إليك كيفية التحقق من غرامة تجاوز مدة الإقامة في دبي بخمس خطوات فقط:
قم بزيارة الموقع الرسمي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب: https://www.gdrfad.gov.ae/en.
ستجد على الصفحة الرئيسية خانة بعنوان "استعلام عن الغرامات" في أسفل الصفحة، انقر عليها.
سيُوجّهك الموقع إلى صفحة جديدة تُتيح لك خيارات مختلفة للاستعلام عن الغرامات. بناءً على المعلومات المتاحة لديك، يُمكنك الاختيار بين رقم الملف أو الرقم الموحد أو رقم الهوية الإماراتية أو رقم جواز السفر.
اختر الخيار الأنسب لك، وقم بإدخال المعلومات المطلوبة بعناية.
بمجرد النقر على زر "إرسال"، ستظهر لك جميع الغرامات المُترتّبة عليك، إن وُجدت.
رغم أنّ هذه الطريقة مُخصّصة لدبي، إلا أنّه بإمكانك الوصول إلى نفس المعلومات في أيّ إمارة أخرى من خلال الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
للتعرف على كيفية دفع غرامة تجاوز مدة الإقامة عبر الإنترنت في جميع إمارات الدولة، من خلال ست خطوات بسيطة، انقر هنا.