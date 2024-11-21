خطوات بسيطة للتحقق من صلاحية تأشيرتك في الإمارات

يمر كل مقيم على أرض الإمارات العربية المتحدة بتجربة مألوفة كل عامين، أو ربما أكثر، وفقاً لنوع تأشيرته. ففي حين يرسخ في ذهن معظمنا الشهر الذي تشارف فيه صلاحية تأشيرة الإقامة على الانتهاء، إلا أنّ التاريخ الدقيق غالباً ما يغيب عن ذاكرتنا. وعندما يقترب الموعد، يندفع الكثيرون منّا للتحقق من حالة التأشيرة والتأكد من صلاحيتها.