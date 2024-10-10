"الموارد البشرية": الهوية الإماراتية إلزامية للدخول إلى منصاتنا الإلكترونية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الخميس، أنه اعتباراً من 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يتعين على الراغبين في الدخول إلى منصات الوزارة، تسجيل الدخول باستخدام الهوية الإماراتية (UAE Pass).