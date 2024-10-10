"الموارد البشرية": الهوية الإماراتية إلزامية للدخول إلى منصاتنا الإلكترونية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الخميس، أنه اعتباراً من 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يتعين على الراغبين في الدخول إلى منصات الوزارة، تسجيل الدخول باستخدام الهوية الإماراتية (UAE Pass).
وأضافت أن جميع تفاصيل تسجيل الدخول الأخرى، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور، سيتم إلغاؤها واستبدالها.
وتعتبر بطاقة الإمارات العربية المتحدة الهوية الرقمية الرسمية للدولة للمقيمين والمواطنين، وتوفر لمستخدميها إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية.
وعملت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مثل غيرها من الهيئات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، على تسهيل الوصول إلى خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها ومنصات الإنترنت الأخرى.
ويستخدم أصحاب العمل غالبًا قنوات الوزارة لمعالجة إصدار وإلغاء تصاريح العمل وعقود العمل، من بين مستندات أخرى. كما يستخدم أولئك الذين يستخدمون عمالة منزلية منصاتها للحصول على المستندات اللازمة. كما يتم تقديم بلاغات الهروب عبر الإنترنت.