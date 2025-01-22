الذكاء الاصطناعي بأبوظبي: نقلة نوعية في الخدمات و5 آلاف فرصة عمل
من المتوقع أن تمهد خطة أبوظبي الطموحة لتصبح أول حكومة في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027 الطريق أمام قفزة نوعية في الخدمات الحكومية وفرص العمل للإماراتيين - ويتوقع الخبراء كيفية حدوث ذلك.
وقد أعلنت حكومة الإمارة، أمس الثلاثاء، عن ميزانية قدرها 13 مليار درهم لتحقيق رؤيتها للحكومة المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن خلق ما يصل إلى 5000 فرصة عمل للمواهب المحلية.
وأكدّ "شيفا بيلاي"، خبير تنفيذ المشاريع في إحدى شركات التكنولوجيا الفائقة في أبوظبي، على الإمكانات التحويلية للتحول إلى حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الأمن السيبراني، والاستعداد للكوارث، والرعاية الصحية، وإنفاذ القانون، والمشتريات.
وقال إن ذلك: "يساعد الحكومة على وضع توقعات أفضل للخدمات التي تعمل على تحسين نوعية حياة المواطنين، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتبسيط عملية اتخاذ القرار".
ومع ذلك، فإنها لن تخلو من التحديات مثل خروقات البيانات وعدم المساواة المحتملة في تقديم الخدمات بسبب البيانات غير المكتملة أو غير المتسقة.
وأوضح أن: "الذكاء الاصطناعي يعمل بنجاح عندما تكون البيانات النظيفة متاحة، وقد لا يحتوي النظام على بيانات كاملة متساوية لجميع المواطنين أو المقيمين. وكلما زادت البيانات النظيفة التي يمتلكها الفرد في النظام، زادت الفوائد التي سيحصل عليها"، مشيراً إلى أن البيانات النظيفة تعني أن المعلومات متسقة عبر جميع الأنظمة.
وقد شارك بأمثلة من سجلاته الخاصة، حيث تسببت التناقضات في عناوين الجنس والاختلافات في تهجئة الأسماء في حدوث مضاعفات وتأخيرات أثناء بعض الإجراءات.
وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب تبني حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحولاً ثقافياً لضمان القبول والتبني على نطاق واسع. وأشار "بيلاي" إلى أنه رغم توافر آلات الخدمة الذاتية في مراكز الاتصالات أو الخدمات المصرفية، لا يزال العديد من الناس يفضلون المساعدة الشخصية. وعلى نحو مماثل، سيتطلب التكيّف مع التحول إلى الذكاء الاصطناعي تحولاً في عقلية السكان.
وعندما يتعلق الأمر بفرص العمل، قال "بيلاي" إن الطلب سيكون بشكل أساسي على مهندسي التعلم الآلي، ومهندسي الذكاء الاصطناعي، وعلماء البيانات، ومهندسي الروبوتات، ممّا يشير إلى أن هذه هي المجالات التي يجب على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة تركيز جهودهم التدريبية عليها.
وعلى نحو مماثل، قال الخبير التقني "سامي عبد النور" إن الاستراتيجية الجديدة من شأنها أن تؤدي إلى ظهور أدوار أساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مستشارو سياسات الذكاء الاصطناعي، ومسؤولو الامتثال، ومسؤولو حوكمة الذكاء الاصطناعي، ومتخصصو ضمان الجودة. كما ستزيد من الطلب على المتخصصين الداعمين بما في ذلك المصممون، والمطورون، وخبراء الأمن السيبراني، والمدربون الذين ينفذون أنظمة الذكاء الاصطناعي ويحافظون عليها.
وأضاف "عبد النور ": "بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، تعدّ الأدوار التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والحوكمة، والأخلاقيات، والاستراتيجية جذابة بشكل خاص، لأنها تتماشى مع تركيز الدولة على نشر الذكاء الاصطناعي المسؤول والقيادة في الابتكار التكنولوجي."
وبحسب "عبد النور"، فإن تنفيذ استراتيجية حكومة أبوظبي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يتطلب بنية تحتية جديدة كلياً.
وتابع قائلا: "إن هذه الخطوة غير المسبوقة تتطلب أجهزة كمبيوتر فائقة القوة ومراكز بيانات متطوّرة. إن اعتماد الحوسبة السحابية السيادية في جميع العمليات الحكومية سيضمن سيادة البيانات، وأمنها، وقابليتها للتوسع."
وسيكون نظام المؤسسة المركزي ضرورياً لتبسيط العمليات وتعزيز التعاون السلس بين الدوائر الحكومية والشركات الخاصة. وستلعب الأتمتة دوراً محورياً في الحد من البيروقراطية، "والقضاء على الخطوات غير الضرورية في تقديم الخدمات، وتمكين الخدمات الإلكترونية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات بكفاءة".
"هذا التحول سيجعل الحياة أسرع، وأكثر سلاسة، وراحة للمواطنين."
"ستضمن أنظمة المراقبة الاستباقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بقاء الحكومة آمنة ومستعدة للتحديات المستقبلية."
وأضاف أنه سيتم حماية المعلومات الشخصية بشكل أفضل وسيتم التخفيف من الهجمات الإلكترونية.
وعند حديثه عن معنى حكومة الذكاء الاصطناعي بالكامل، وصفها بأنها: "دمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب الحكم، من صنع القرار والمهام الإدارية إلى تفاعلات المواطنين والتخطيط الاستراتيجي".
وأضاف أن الفوائد الرئيسية تشمل تبسيط العمليات، وتعزيز اتخاذ القرار من خلال الرؤى في الوقت الحقيقي والتحليلات التنبؤية، وخفض التكاليف، فضلاً عن تحسين تجارب المواطنين من خلال خدمة أسرع وأكثر سهولة في الوصول إليها.