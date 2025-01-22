الذكاء الاصطناعي بأبوظبي: نقلة نوعية في الخدمات و5 آلاف فرصة عمل

وعلى نحو مماثل، قال الخبير التقني "سامي عبد النور" إن الاستراتيجية الجديدة من شأنها أن تؤدي إلى ظهور أدوار أساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مستشارو سياسات الذكاء الاصطناعي، ومسؤولو الامتثال، ومسؤولو حوكمة الذكاء الاصطناعي، ومتخصصو ضمان الجودة. كما ستزيد من الطلب على المتخصصين الداعمين بما في ذلك المصممون، والمطورون، وخبراء الأمن السيبراني، والمدربون الذين ينفذون أنظمة الذكاء الاصطناعي ويحافظون عليها.