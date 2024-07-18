18 يوليو يوماً لعهد الاتحاد الإماراتي

يعد اليوم، 18 يوليو، يوماً حاسماً في تاريخ الدولة، فقد مهد اجتماع محوري في هذا اليوم الطريق لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971. حيث وقّع الأب المؤسس للدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحكام الإمارات الأخرى على إعلان الاتحاد ودستور الإمارات مع إعلان الاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واحتفالاً بهذه المناسبة، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أل نهيان رئيس الدولة يوم 18 يوليو "يوم عهد الاتحاد". وأضاف سموه أنّ هذا اليوم يعد مناسبة لإحياء ذكرى مسيرة الوطن واستخلاص العبر والأخلاق للحاضر والمستقبل، وأعلن صاحب السمو رئيس الدولة عن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سموه "في مثل هذا اليوم من عام 1971 وقع الوالد المؤسس وإخوانه الحكام على إعلان الاتحاد ودستور الإمارات العربية المتحدة مع إعلان اسم دولتنا: "الإمارات العربية المتحدة". واستعداداً لتأسيس الدولة في الثاني من ديسمبر، كان هذا اليوم تاريخياً حيث وضعوا فيه أسس الاتحاد، واليوم، نعلن يوم 18 يوليو "يوم عهد الاتحاد"، وهو مناسبة وطنية للاحتفال بتاريخ بلادنا والمسيرة المباركة نحو تأسيس الاتحاد".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أل نهيان رئيس الدولة :"يوم عهد الاتحاد" هو المناسبة الوطنية الرابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد يوم الاتحاد ويوم العلم ويوم الشهيد.

ويهدف "يوم عهد الاتحاد" إلى تعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي أرساها المغفور له سمو الشيخ زايد وغيره من الحكام، والتي تظل أساس مسيرة الأمة. كما سيعمل هذا اليوم على توعية الشباب بتاريخ البلاد والتضحيات والجهود المبذولة لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي.