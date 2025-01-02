الإمارات تحقق أعلى معدل توطين بـ 131 ألف مواطن في القطاع الخاص

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، إنجازات الدولة القياسية حتى عام 2024، وذلك خلال ترؤسه أول اجتماع لمجلس الوزراء في عام 2025.

وقال سموه إن جهود التوطين في الدولة، التي تم تنفيذها من خلال حملات استراتيجية صارمة ضد المخالفين، كانت مثمرة. وأكد أن برنامج "نفيس" والمزايا التي يقدمها كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الشباب الإماراتي بدؤوا في تأسيس مشاريعهم الخاصة بشكل ملحوظ، حيث أطلقوا نحو 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، مما ساهم في تعزيز الدورة الاقتصادية في الدولة.

وأشار سموه إلى سلسلة من الإنجازات الأولى الأخرى التي أظهرت النمو الملحوظ الذي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024: