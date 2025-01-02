الإمارات تحقق أعلى معدل توطين بـ 131 ألف مواطن في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم الخميس، أن عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات قد وصل إلى 131 ألف مواطن في عام 2024، بزيادة كبيرة قدرها 350%.
واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، إنجازات الدولة القياسية حتى عام 2024، وذلك خلال ترؤسه أول اجتماع لمجلس الوزراء في عام 2025.
وقال سموه إن جهود التوطين في الدولة، التي تم تنفيذها من خلال حملات استراتيجية صارمة ضد المخالفين، كانت مثمرة. وأكد أن برنامج "نفيس" والمزايا التي يقدمها كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الشباب الإماراتي بدؤوا في تأسيس مشاريعهم الخاصة بشكل ملحوظ، حيث أطلقوا نحو 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، مما ساهم في تعزيز الدورة الاقتصادية في الدولة.
وأشار سموه إلى سلسلة من الإنجازات الأولى الأخرى التي أظهرت النمو الملحوظ الذي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024:
أنجزت الحكومة مشروعاً استغرق ثلاث سنوات لتحديث كافة التشريعات التي صدرت منذ بداية الاتحاد.
بلغت قيمة التجارة الخارجية للدولة 2.8 تريليون درهم لأول مرة.
توقع أن يصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 130 مليار درهم لأول مرة، كما أن تصل قيمة صادراتنا الصناعية إلى 190 مليار درهم، وهو أعلى مستوى لها.
ارتفع عدد الشركات الجديدة في عام 2024 إلى 200 ألف شركة.
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