80 سلحفاة جانحة أنقذتها مبادرة الإنقاذ في دبي

وأوضحت باربرا أن معظم السلاحف التي تم العثور عليها كانت صغيرة جدًا. "معظم السلاحف التي تم إنقاذها كانت من فصيلة صقر المنقار الصغيرة التي كانت تعيش شتاءها الأول، حيث بلغ وزنها 150 إلى 400 جرام فقط. وكان العديد منها مغطى بالكامل بقشريات البحر والمحار. كما أنقذنا أيضًا بعض السلاحف الخضراء، بما في ذلك بعض السلاحف التي كانت تفتقد زعانفها الأمامية، وهو ما يرجع على الأرجح إلى تشابكها مع معدات الصيد المهملة".