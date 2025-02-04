80 سلحفاة جانحة أنقذتها مبادرة الإنقاذ في دبي
نجحت مجموعة مقرها دبي في إنقاذ 80 سلحفاة من سواحل الإمارة منذ الأول من يناير، مع إنقاذ المزيد يومياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاستجابة الكبيرة للإستشارة العامة.
وكانت العديد من السلاحف التي تم إنقاذها صغارًا في بداية شتائها، وكان وزن بعضها لا يتجاوز 150 جرامًا.
وقالت "باربرا لانج لينتون"، مديرة مشروع إعادة تأهيل السلاحف في دبي ومديرة حوض الأسماك في جميرا برج العرب: "كان الأسبوع الماضي أحد أكثر الأسابيع ازدحامًا بالنسبة لنا حتى الآن. فقد سجلنا تسعة سلاحف في يوم واحد، على الرغم من أننا نستقبل عادةً ما بين سلحفاة واحدة وخمس سلحفاة كل يوم".
في الأسبوع الماضي، أصدرت DTRP استشارة على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب من رواد الشاطئ الاتصال بخط الإنقاذ الساخن الخاص بهم إذا وجدوا سلاحف تقطعت بها السبل. وقالت: "بالإضافة إلى زيادة مكالمات إنقاذ السلاحف عبر رقمنا المجاني 800TURTLE، تلقينا أيضًا العديد من الاستفسارات من أشخاص حريصين على معرفة كيف يمكنهم تقديم الدعم".
ومنذ إطلاقه في عام 2004، ساعد المشروع في إطلاق سراح 2196 سلحفاة تم تأهيلها، وتم رصد 89 منها بواسطة التتبع عبر الأقمار الصناعية. حتى أن إحدى السلاحف التي تم وضع علامة عليها سافرت إلى تايلاند.
الشتاء الأول
وأوضحت باربرا أن معظم السلاحف التي تم العثور عليها كانت صغيرة جدًا. "معظم السلاحف التي تم إنقاذها كانت من فصيلة صقر المنقار الصغيرة التي كانت تعيش شتاءها الأول، حيث بلغ وزنها 150 إلى 400 جرام فقط. وكان العديد منها مغطى بالكامل بقشريات البحر والمحار. كما أنقذنا أيضًا بعض السلاحف الخضراء، بما في ذلك بعض السلاحف التي كانت تفتقد زعانفها الأمامية، وهو ما يرجع على الأرجح إلى تشابكها مع معدات الصيد المهملة".
وأضافت أن معظمهم يتعافون بشكل جيد لكن بعضهم أصيب بجروح خطيرة. وقالت: "للأسف، يعاني أحد السلاحف من إزالة قشور البحر بالقوة وكاد يغرق عند إنقاذه". "بالإضافة إلى ذلك، تعاني سلحفاة أخرى من انسداد معوي شديد، ناجم عن تناول البلاستيك".
وحذرت السلطات السكان مرارا وتكرارا من إزالة المحار من السلاحف لأن هذه المحار تحتوي على نهايات عصبية وإزالتها قد تسبب العدوى.
استعادة
وأوضحت باربرا أنه بعد بدء العلاج الأولي في حوض أسماك جميرا برج العرب، يتم نقل السلاحف إلى محمية إعادة تأهيل السلاحف الواقعة في جميرا النسيم لتلقي الرعاية المتخصصة.
وأضافت: "هنا، يمكن للزوار مشاهدة تعافي السلاحف في البحيرة وحتى المشاركة في المحادثات التعليمية اليومية وإطعام السلاحف قبل إطلاقها في النهاية. كما يدير المشروع برنامجًا تعليميًا للمجموعات المدرسية لتعميق فهمها. ويجذب المشروع حوالي 1500 طفل من جميع الإمارات السبع سنويًا".
وقالت إن كل يوم في المركز لا يتشابه، خاصة خلال أوقات الذروة في عمليات الإنقاذ، ومع ذلك فإن المركز يتبع بعض الإجراءات الروتينية.
وأضافت: "يبدأ اليوم العادي بفحص الفريق لجميع السلاحف التي نرعاها، قبل تغيير المياه، وإعطاء الأدوية، وتوفير الطعام. وتتضمن بعض الأيام نقل السلاحف إلى الطبيب البيطري لإجراء إجراءات متخصصة مثل الأشعة السينية أو العمليات الجراحية. وبخلاف الرعاية المباشرة للسلاحف، يعمل فريقنا على صيانة أحواض السمك في جميرا برج العرب ويشرف على مشروع ترميم الشعاب المرجانية الذي تدعمه حضانة في جميرا النسيم، والذي يتطلب غوصًا يوميًا".
وأضافت أن تغير المناخ يفرض تحديات كبيرة على السلاحف، ويؤثر على بقائها بطرق مختلفة عديدة. وقالت: "على سبيل المثال، تهدد العواصف المتزايدة والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر شواطئ التعشيش، في حين يؤدي التبييض إلى تدهور الشعاب المرجانية التي تعد موائل تغذية حيوية". "تؤدي درجات حرارة العش المرتفعة إلى اختلال نسب الجنسين، مع فقس المزيد من الإناث، مما قد يؤثر على ديناميكيات السكان. كما تتداخل التيارات المتغيرة مع أنماط هجرة السلاحف".