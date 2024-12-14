740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في دبي

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تهدف مبادرة الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2014 إلى توفير بنية تحتية رائدة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، ودعم الزيادة المطردة في عدد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء دبي. وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون 50% من السيارات على طرقها كهربائية بحلول عام 2050".