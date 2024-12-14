740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في دبي
توفر هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) شبكة تضم أكثر من 740 نقطة شحن أخضر للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة لدعم النمو المطرد في دبي في تبني السيارات الكهربائية التي تجاوزت 34,970 سيارة في أكتوبر 2024.
وتضم شبكة الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية شواحن فائقة السرعة وسريعة وعامة وحوائطية، وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المبادرة منذ عام 2014 وحتى نهاية سبتمبر 2024 بلغ 16828 متعاملاً، حيث وفرت الهيئة نحو 31674 ميجاوات ساعة من الكهرباء للسيارات الكهربائية.
ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتطبيقها الذكي، و14 منصة رقمية أخرى.
وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تهدف مبادرة الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2014 إلى توفير بنية تحتية رائدة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، ودعم الزيادة المطردة في عدد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء دبي. وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون 50% من السيارات على طرقها كهربائية بحلول عام 2050".
وأضاف: "أطلقنا مؤخراً إطاراً تنظيمياً وترخيصياً شاملاً لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في دبي. ويمثل هذا خطوة مهمة نحو تعزيز التنقل الأخضر وتحقيق هدف دبي المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050".
منحت هيئة كهرباء ومياه دبي شركتي تسلا وUAEV أول رخصتين لمشغلي نقاط الشحن المستقلين لمحطات شحن السيارات الكهربائية في دبي، بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاستدامة، وتقليل الانبعاثات في قطاع التنقل، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية للتنقل الأخضر في دبي.