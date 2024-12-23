364 مليون كيس بلاستيكي حجم الإنخفاض بأبوظبي

وقالت سعادة الدكتورة "شيخة سالم الظاهري" الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي: "قبل تطبيق السياسة، كان المتسوقون يستخدمون ثلاثة أكياس لكل جولة تسوق، لكنهم الآن يستخدمون 0.4 كيس فقط. وقد أدى ذلك أيضاً إلى زيادة بنسبة 2000 في المائة في عدد الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام في عام واحد فقط، من 603 أكياس في عام 2022 إلى 26075 كيساً في عام 2023 في أحد المنافذ الرئيسية في الإمارة".