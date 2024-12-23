364 مليون كيس بلاستيكي حجم الإنخفاض بأبوظبي
أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي، اليوم الاثنين، أن استهلاك الأكياس البلاستيكية في الإمارة انخفض بنحو 364 مليون كيس منذ دخول حظر البلاستيك أحادي الاستخدام حيز التنفيذ قبل أكثر من عامين.
وأضافت أنه تم أيضاً استرداد أكثر من 130 مليون زجاجة بلاستيكية.
وذكرت في بيان لها أنّ "هذا يعادل 2400 طن من البلاستيك، أو 547 ألف طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهو ما يعادل قيادة 130 ألف سيارة تعمل بالبنزين لمدّة عام واحد".
وقالت سعادة الدكتورة "شيخة سالم الظاهري" الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي: "قبل تطبيق السياسة، كان المتسوقون يستخدمون ثلاثة أكياس لكل جولة تسوق، لكنهم الآن يستخدمون 0.4 كيس فقط. وقد أدى ذلك أيضاً إلى زيادة بنسبة 2000 في المائة في عدد الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام في عام واحد فقط، من 603 أكياس في عام 2022 إلى 26075 كيساً في عام 2023 في أحد المنافذ الرئيسية في الإمارة".
وأضافت: "أشارت نتائج استطلاع أجريناه إلى أن 84% من الجمهور على دراية بالسياسة ومتطلباتها، وأن 82% قالوا إن هذه السياسة لها تأثير إيجابي على جودة الحياة، يتمثل في نظافة الشواطئ والممرات المائية".
وتتوقع الهيئة أن يؤدي تطبيق الحظر إلى توفير أكثر من 400 مليون كيس بلاستيكي أحادي الاستخدام بحلول نهاية هذا العام. ففي الأشهر التسعة الماضية وحدها، انخفض الاستهلاك بمقدار 121.5 مليون كيس. وبحلول نهاية العام، تتوقع الهيئة أن تجمع 90 مليون زجاجة بلاستيكية أحادية الاستخدام في عام 2024 وحده.
في الأول من يونيو، فرضت هيئة البيئة بأبوظبي حظراً على بعض منتجات الستايروفوم. وأفادت الهيئة بأن معدل الامتثال بلغ 97% بين تجار التجزئة، مع توقع المزيد من التحسينات في الامتثال بحلول نهاية العام. وتعد هذه التدابير الاستباقية التي اتخذتها أبوظبي بمثابة مقدمة للحظر الفيدرالي على منتجات الستايروفوم والبلاستيك المستهدفة والذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2026.