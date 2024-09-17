34% من الأسر الإماراتية تجمع النفايات وتفرزها

وقالت "نانسي هي"، مديرة الأدلة والرؤى في مؤسسة "لويدز ريجستر": "إن التخلص الآمن والمستدام من النفايات هو أحد أهم أشكال إدارة البنية الأساسية، سواء للنفايات المنزلية أو إيقاف تشغيل المشاريع الهندسية الكبرى. إن نوع النفايات التي ننتجها وكيفية التخلص منها أمر مهم، حيث يؤثر على جودة الهواء والصحة وسلامة الأشخاص الذين يعملون مع نفاياتنا والبيئة، وخاصة إذا انتهى بها الأمر في محيطاتنا".