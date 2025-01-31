237 مصيدة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية في دبي لتعزيز الصحة العامة
أعلنت بلدية دبي اليوم الجمعة عن تبنيها نهجاً عالي التقنية لإبعاد البعوض والحشرات، حيث قامت الإمارة بتركيب 237 مصيدة ذكية في مواقع مختلفة، ممّا يمثل خطوة مهمة في جهودها المستمرة لتعزيز الصحة العامة والسلامة.
وقالت البلدية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن هذه المصائد الذكية ليست مجرد مصائد حشرات عادية، بل إنها صديقة للبيئة، وتعمل بالطاقة الشمسية، وتوفر مراقبة على مدار الساعة. وتساعد هذه المصائد في تتبع توزيع أعداد الحشرات، ممّا يساعد السلطات في القضاء على بؤر تكاثر البعوض، ممّا يجعل دبي مكاناً أكثر استدامة للعيش فيه.
ولكن هذه ليست الخطوة الأولى التي تتخذها دبي لمكافحة الآفات. ففي الواقع، يستطيع سكان دبي التقدم بطلب للحصول على خدمات مكافحة الآفات مجاناً من خلال بلدية دبي. ورغم أن أنواع الآفات المغطاة قد تختلف بين المواطنين والمغتربين، فإن الهدف يظل كما هو: الحفاظ على سلامة المنازل والمجتمعات من الإصابة بالآفات.
جهد وطني
وفي العام الماضي، وبعد هطول أمطار قياسية، كثّفت الإمارات العربية المتحدة جهودها للسيطرة على أعداد البعوض. وقادت وزارة التغيّر المناخي والبيئة حملة للقضاء على مواقع التكاثر والحدّ من انتشاره في جميع أنحاء البلاد.
كما حثّت الوزارة الجمهور على القيام بدوره. ويمكن للسكان الذين يرصدون مواقع تكاثر البعوض - مثل المياه الراكدة في الحدائق، والمتنزهات، والإسطبلات، وأجنحة البناء، أو المسابح - الإبلاغ عنها إلى مركز الاتصال التابع لوزارة التغيّر المناخي والبيئة على الرقم 800-3050.