237 مصيدة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية في دبي لتعزيز الصحة العامة

وقالت البلدية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن هذه المصائد الذكية ليست مجرد مصائد حشرات عادية، بل إنها صديقة للبيئة، وتعمل بالطاقة الشمسية، وتوفر مراقبة على مدار الساعة. وتساعد هذه المصائد في تتبع توزيع أعداد الحشرات، ممّا يساعد السلطات في القضاء على بؤر تكاثر البعوض، ممّا يجعل دبي مكاناً أكثر استدامة للعيش فيه.