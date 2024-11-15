20 ألف شتلة لمزارعي الإمارات لتوسيع المساحات الخضراء

بهدف زيادة مساحة المسطّحات الخضراء في دولة الإمارات، ودعم التنمية الزراعية المستدامة في الدولة، وزعت وزارة التغير المناخي والبيئة، الجمعة، نحو 20 ألف شتلة من الأشجار المحلية بالتعاون مع مشاتل ومزارع القايدي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه إطلاق حملة "توزيع مليون شتلة محلية" رسمياً.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من برنامج "ازرع الإمارات" الوطني الأوسع نطاقاً، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم الزراعة المحلية، وتعزيز الاستدامة البيئية.