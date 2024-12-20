مواطن إماراتي يدمج الزراعة بالعلاج النفسي في مزرعته

بعد الالتحاق ببرنامج حاضنة علمته كل ما يحتاج إلى معرفته عن تقنيات الزراعة المتقدمة، قطع الرجل البالغ من العمر 41 عامًا شوطًا طويلاً منذ أيام دراسته. وهو الآن يزرع إمدادات أسرته بالكامل من الفواكه والخضروات بالإضافة إلى المنتجات القابلة للتسويق تجاريًا. حتى أنه غرس الزراعة في الأنشطة العلاجية للمرضى في المركز الوطني لإعادة التأهيل (NRC)، حيث يعمل كمسؤول عن شؤون المرضى.