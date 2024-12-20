مواطن إماراتي يدمج الزراعة بالعلاج النفسي في مزرعته
منذ أيام طفولته الأولى حين كان يزرع نباتات صغيرة على وشك الموت في علبة "نيدو"، كشف حسين الحوسني عن أسرار الشفاء من خلال الزراعة.
بعد الالتحاق ببرنامج حاضنة علمته كل ما يحتاج إلى معرفته عن تقنيات الزراعة المتقدمة، قطع الرجل البالغ من العمر 41 عامًا شوطًا طويلاً منذ أيام دراسته. وهو الآن يزرع إمدادات أسرته بالكامل من الفواكه والخضروات بالإضافة إلى المنتجات القابلة للتسويق تجاريًا. حتى أنه غرس الزراعة في الأنشطة العلاجية للمرضى في المركز الوطني لإعادة التأهيل (NRC)، حيث يعمل كمسؤول عن شؤون المرضى.
وقال أثناء عرضه للنباتات المزروعة بشكل احترافي في البيوت الزجاجية المستأجرة في مزرعة جراسيا في أبوظبي: "إن الراحة العقلية التي تأتي من الزراعة لا يمكن أن يشعر بها إلا من يعيشها".
"منذ أن كنت طفلاً، كنت شغوفًا بالزراعة، لكنني لم أكن أعرف كيفية زراعة المحاصيل بشكل صحيح. في المدرسة علمونا زراعة نباتات صغيرة في حاويات، كنت أستخدم عبوات فارغة مثل تلك التي يبيعون فيها حليب نيدو المجفف، لكن كل ما زرعته مات بسرعة كبيرة"، كما قال.
"لم أكن أعلم أن النباتات مثل البشر، فهي تحتاج إلى الرعاية والتغذية، مثل الفيتامينات."
وبعد أكثر من عقدين من الزمن، قرر الحوسني إعادة النظر في هوايته في طفولته بعد انتقاله إلى مكان جديد في عام 2020، وقال: "وجدت أنني حصلت أخيرًا على مساحة إضافية، لذلك قمت بإنشاء حديقة منزلية صغيرة على الشرفة خارج غرفة نومي".
أثناء إنشائه لشرفته الخضراء، تعرف من خلال إنستغرام على برنامج حاضنة مجموعة جراسيا الذي يساعد الإماراتيين على تطوير مهنهم في الزراعة؛ وانضم إليهم لمدة عام وتعلم كل ما يحتاج إلى معرفته عن التكنولوجيا الزراعية وكيفية أن يكون مزارعًا مستقلاً.
"بفضل التكنولوجيا الزراعية، يمكنك زراعة أي شيء في البيوت الزجاجية بغض النظر عن المساحة، ويتم كل ذلك بشكل آلي، ما عليك سوى تعلم الأساسيات ويتم كل ذلك من خلال جهاز توقيت وشتلات."
في دفيئة مساحتها 5 × 5 أمتار مربعة على شرفته، يزرع السبانخ، والخس الجبلي، وأوراق النعناع، والفراولة، وإكليل الجبل، والكرنب. "دفيئة الشرفة هي التي حركت كل شيء آخر".
قام ببناء واحة خضراء في منزله مع مساحة خارجية وحديقة خضراء مليئة بالزهور والفواكه وشلال في المنتصف.
"قررت بعد ذلك أن أستغل مهاراتي العميقة؛ فبدأت برنامجًا أسبوعيًا للعلاج البستاني لمرضى المركز، ومنذ عام ونصف استفاد منه أكثر من 100 مشارك."
وقد قام بإنشاء واحة وبيت زجاجي حيث يمكن للمرضى ممارسة الزراعة التقليدية والزراعة المتقدمة تكنولوجياً تحت اسم "المدينة الخضراء". وتستضيف الملاذ الأخضر للمركز ورش عمل وجلسات علاجية وزراعة سليمة مما أدى إلى إنتاج كميات كبيرة من المنتجات، مما دفع الحوسني إلى ابتكار مبادرة أخرى ذات صلة "حصاد البيت" لتوزيع المنتجات على أسر المرضى وأكثر من 200 موظف في المجلس النرويجي للاجئين. وتشمل المحاصيل الخيار والخس والجرجير والبقدونس.
وقال الحوسني إن "التأثير العلاجي واضح عندما ترى الفرحة التي يشعرون بها عندما يلتقطون المحاصيل التي زرعوها واهتموا بها لأسابيع، ليسلموها فيما بعد إلى عائلاتهم".
يطبق الحوسني جميع تقنيات الزراعة التي تعلمها من برنامج الحاضنة في البيوت الزجاجية الأكبر حجمًا التي استأجرها في جراسيا. وهو يستخدم الأسمدة العضوية وبرنامج الزراعة المائية الذي يستبدل التربة بالصوف الصخري لتوفير قدر أكبر من الاحتفاظ بالمياه والتهوية لجذور النباتات.
"في قطعة واحدة من الصوف الصخري، يمكنني زراعة أربع دورات من المنتجات"، كما أوضح، "هنا أقوم بزراعة خيار الوجبات الخفيفة".
ابتداءً من الأسبوع المقبل، يحول الحوسني البيوت الزجاجية التي تبلغ مساحتها 8 × 32 مترًا مربعًا إلى وجهة سياحية. ويمكن لزوار مزرعة جراسيا دفع رسوم إضافية قدرها 10 دراهم للقيام بجولة وقطف الفواكه والخضروات لأخذها إلى المنزل.
والآن، بعد أن أصبح رجل أعمال مستقلاً، بدأ الحوسني مشروعاً للمواد الغذائية حيث يبيع منتجاته في صورة مخللات تحت العلامة التجارية "غلال" والتي تعني "بركات الأرض" باللغة العربية. وتتضمن خططه المستقبلية بيع الدواجن والبيض من الدجاج والطيور التي بدأ في تربيتها في مزرعة جراسيا.