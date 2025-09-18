فنانو المستقبل ومهمة الإنقاذ.. "دبي سفاري بارك" تطلق مبادرة لمواجهة التلوث

أعلنت "دبي سفاري بارك" عن فتح باب التسجيل للنسخة الثانية من مسابقة "مبتكري الحياة البرية"، وهي مبادرة تعليمية تهدف إلى تشجيع الطلاب في جميع أنحاء دولة الإمارات على تحويل المواد المعاد تدويرها إلى اختراعات مستدامة تهدف إلى حماية الحياة البرية.

تدعو المسابقة الطلاب لإطلاق إبداعهم من خلال تصميم وبناء نماذج وابتكار اختراعات صديقة للبيئة مثل مجمعات المياه، وأوعية الطعام، والملاجئ للحيوانات البرية بهدف معالجة مشكلة فقدان الموائل الطبيعية.

وسيحظى المشاركون بفرصة لتحويل أفكارهم إلى واقع خلال شهر واحد من تاريخ إغلاق باب التسجيل. وسيتم اختيار الفرق النهائية لعرض ابتكاراتهم في "دبي سفاري بارك" خلال شهر نوفمبر المقبل.

وخلال فترة المسابقة، سيحصل المشاركون على إرشادات من فريق الخبراء في دبي سفاري بارك، بما في ذلك الدكتور مراد مصطفى، رئيس المستشفى البيطري، وسكوت تشامبرز، أمين الحيوانات "دبي سفاري بارك"، بالإضافة إلى دعم من هيئة البيئة والتغير المناخي.

وتدعو "دبي سفاري بارك" المدارس في جميع أنحاء الإمارات للمشاركة في المسابقة عبر التسجيل على البريد الإلكترونيeducation@dubaisafari.ae ويستمر قبول المشاركات حتى 30 سبتمبر 2025.