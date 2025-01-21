مزرعة الشهد: المواطن محمد محفوظ يحقق الاكتفاء الذاتي

على مرّ السنين، اكتسب "محمد" خبرة قيمة، ممّا أدّى إلى تحسينات مستمرة في المزرعة. توسعت مزرعته لتشمل 35 شجرة نخيل وأكثر من 400 شجرة سدر تنتج عسل السدر. كما تحتوي على الموز، والتمر، والجزر، والملفوف، والذرة، والطماطم، والفلفل، والبصل، والكركديه، والتين، والمانجو، وقصب السكر، وفاكهة التنين - وكلها تباع مباشرة للعملاء.