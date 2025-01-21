مزرعة الشهد: المواطن محمد محفوظ يحقق الاكتفاء الذاتي
"محمد محفوظ"، مزارع ورجل أعمال إماراتي، حقق خطوات كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي، خاصة خلال تحديات جائحة كوفيد-19. وعلى مدار السنوات الـ 14 الماضية، قام الرجل البالغ من العمر 49 عاماً ببناء مزرعة مزدهرة في أبوظبي، توفر لعائلته إمدادات ثابتة من المنتجات الطازجة، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الألبان، والفواكه، والخضروات، والعسل.
ومن خلال عمله الدؤوب، نجح "محمد" في تحويل مزرعة "الشهد" إلى نموذج للاستدامة والأمن الغذائي. وقال "محمد": "لو كان لكل أسرة مزرعة مكتفية ذاتياً، فإن ذلك سيساعد الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وخلال فترة الجائحة، عندما كان الكثيرون يعملون ويدرسون عن بُعد، اغتنم "محمد" وعائلته الفرصة للانتقال إلى مزرعتهم المتكاملة. وهناك، عاشوا على الأرض، واستهلكوا الماشية، والأسماك، والمحاصيل المزروعة في الموقع. وقال: "استغلينا الموقف وانتقلنا إلى المزرعة. كان لدينا بيض، وزبادي، وسمن".
كما أدى الوباء إلى زيادة الطلب المحلي على المنتجات الزراعية، حيث تسببت القيود المفروضة على الواردات في نقص المعروض وارتفاع الأسعار. وقد سمح هذا التحول لـ"محمد" ببيع منتجات مزرعته بأسعار مواتية مع زيادة الإنتاج في الوقت نفسه لتلبية الاحتياجات المحلية.
ورغم عمله في مجال المبيعات في إحدى شركات النفط لمدّة 25 عاماً، إلا أن شغفه بالزراعة هو ما يدفعه إلى ذلك. وبالنسبة له، فإن الزراعة ليست مجرد عمل تجاري؛ بل هي هواية مجزية. وأردف قائلاً: "أنا أحب الطبيعة، وحتى عندما أسافر، أفضل استكشاف الحقول الزراعية والريف بدلاً من المدن".
وقد دفعه حبه للزراعة إلى شراء المزرعة بحوالي 700 ألف درهم، وتكبد تكاليف إضافية بلغت مليوني درهم في تكاليف البناء. وقد اشترى المزرعة في عام 2010 وذكر أن تكاليف بناء المساكن لعائلته وموظفيه كبيرة، إلى جانب مرافق للماشية، وبيت شبكي، ودفيئة.
ممارسات الزراعة المستدامة
لا يقتصر التزام "محمد" بالاستدامة على زراعة الغذاء؛ بل يمتد إلى كيفية إدارته للنفايات. فهو يعيد تدوير بقايا الطعام وتحويلها إلى سماد ويستخدم أساليب طبيعية مثل مصائد الضوء للحد من الآفات الضارة وتجنب المبيدات الحشرية الكيميائية.
وأضاف: "نزرع مجموعة متنوعة من المحاصيل، بما في ذلك الخضروات والفواكه، مع التركيز على تحسين الإنتاجية من خلال التحديثات السنوية لممارساتنا الزراعية".
وتبلغ مساحة مزرعة "محمد" 19488 متراً مربعاً، وتعمل بمصدرين للمياه: المياه التي توفرها الحكومة ومياه الآبار الخاصة، والتي يتم تحليتها لتقليل الملوحة. ويتضمن مزيج الأعلاف في المزرعة 10% من الشعير والذرة المحفوظة، ممّا يضمن حصول الحيوانات على التغذية الكافية.
بفضل خبرته التي تمتد لـ 13 عاماً في الزراعة وتربية الحيوانات، تمكن "محمد" من بناء فريق من ستة عمال، ويساعده موظف مصري يتمتع بخبرة طويلة في الزراعة. وقال: "تهدف المزرعة إلى أن تكون منتجة مع الحفاظ على انخفاض التكاليف، وقد شهدت أرباحاً لعدّة سنوات".
الالتزام الشخصي
على مرّ السنين، اكتسب "محمد" خبرة قيمة، ممّا أدّى إلى تحسينات مستمرة في المزرعة. توسعت مزرعته لتشمل 35 شجرة نخيل وأكثر من 400 شجرة سدر تنتج عسل السدر. كما تحتوي على الموز، والتمر، والجزر، والملفوف، والذرة، والطماطم، والفلفل، والبصل، والكركديه، والتين، والمانجو، وقصب السكر، وفاكهة التنين - وكلها تباع مباشرة للعملاء.
ورغم تزايد قيمة مزرعته، إلا أن "محمد" لا يزال ملتزماً برؤيته، حيث صرّح: "أنا أحب مزرعتي، وحتى لو عُرض عليّ 3 ملايين درهم لبيعها، فلن أفكر في ذلك. هذه المزرعة استثمار تستمر قيمتها في الازدياد كل عام".
وأضاف: "أعمل باستمرار على تحسين المزرعة، والتركيز على خفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية مع توسيع الفرص الزراعية لضمان الفوائد المستدامة".
مجموعة متنوعة من الحيوانات
وتضم المزرعة مجموعة متنوعة من الحيوانات، بما في ذلك الأغنام من أصول سعودية وعمانية، والأبقار الهولندية، والديك الرومي، والحمام، والدجاج. كما يربي "محمد" الماعز والبط والأسماك، ويشارك في تربية النحل.
ولدعم مواشيه، ويستخدم الزراعة المائية لزراعة الشعير لتغذية الحيوانات، وهي طريقة موفرة للمياه تستخدم المياه الغنية بالمغذيات بدلاً من التربة.
وأوضح: "هدفي هو عدم إهدار أي شيء، حيث أُطعم الحيوانات الفواكه غير الصالحة للاستهلاك البشري وأوراق الذرة، بالإضافة إلى الأعلاف التي توفرها الحكومة، كما أقوم بتأمين الغذاء من خلال الزراعة المائية، باستخدام بقايا الطعام كسماد."