محمد بن زايد: نهجنا راسخ في حماية البيئة وصيانة مواردها
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الثلاثاء، التزام الدولة بالاستدامة البيئية والعمل الدولي، بمناسبة اليوم الوطني للبيئة.
وقال سموه في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في "يوم البيئة الوطني" نستلهم إرثنا الثري والممتد في مجال الاستدامة ونواصل نهجنا الراسخ في حماية البيئة وصيانة مواردها ودعم تنوعها من أجل مستقبل مستدام للأجيال المقبلة، ونؤكد أن الإمارات حريصة على الإسهام الفاعل في مسار العمل المناخي الدولي وتعزيز المسؤولية الجماعية تجاه التحديات".
وأضاف سموه أن "الإمارات العربية المتحدة تظل ملتزمة بدعم جهود العمل المناخي الدولي وتعزيز المسؤولية الجماعية تجاه التحديات العالمية المشتركة".
وأكدت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة استمرار دولة الإمارات في تعزيز المبادرات الخضراء من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتنفيذ سياسات تقدمية تهدف إلى الحد من التأثير البيئي.
وتعمل الحكومة أيضاً على ضمان مشاركة السكان بشكل فعال في مثل هذه المبادرات. ومن الأمثلة على ذلك جائزة زايد للاستدامة التي أطلقت في عام 2008 لمكافأة وتقدير المشاريع الإنسانية المبتكرة.
وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إنشاء نموذج عالمي رائد للاستدامة في مختلف القطاعات الوطنية، وتسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للانبعاثات الصفرية 2050 لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وتشمل المبادرات الأخيرة الأعداد المتزايدة من المزارع المبتكرة التي تزرع مجموعة واسعة من المنتجات - من الأنواع الغريبة إلى المحاصيل غير المناسبة عادة للبيئات الصحراوية - وبالتالي تعزيز تجارب السياحة الزراعية في جميع أنحاء البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مبادرة استشارية عامة تهدف إلى معالجة جودة الهواء والتلوث الضوضائي في الإمارة. وتسعى المبادرة إلى جمع آراء المجتمع حول السياسات واللوائح والاستراتيجيات بهدف تحسين صحة وجودة حياة السكان من خلال معالجة القضايا المشتركة مثل جودة الهواء المحيط والداخلي، وكذلك التلوث الضوضائي والرائحة.