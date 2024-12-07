ظهور نادر لحوت "برايد" في ميناء الفجيرة

وأوضحت أصيلة أنه تم رصد حوت برايد المعروف علمياً باسم Balaenoptera edeni في ميناء الفجيرة، حيث كان متواجداً في منطقة الميناء خلال الأيام القليلة الماضية، وتعمل الهيئة مع فرق متخصصة على إعادته إلى مساره، ويقدر طول الحوت بحوالي 9 إلى 10 أمتار، وهو حجم يشير إلى أنه ليس بالغاً تماماً، بل تجاوز مرحلة الشباب.