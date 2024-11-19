طلاب الإمارات يحققون إنجازاً عالمياً في مؤتمر المناخ

وكجزء من المكافأة، سيلتحق الفائزون بالمدرسة الصيفية في جامعة أكسفورد ضمن برنامج الابتكار في مجال المناخ لعام 2025، حيث سيتعاونون مع خبراء عالميين. وفي معرض حديثهم عن هذا الإنجاز، قالوا: "إن هذه الفرصة ليست مجرد حلم أصبح حقيقة، بل هي فرصة لتعزيز رؤيتنا لمستقبل مستدام".