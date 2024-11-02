ضبط 19 جهاز صيد مخالف للطيور بالفجيرة

وبعد تلقي البلاغ، تحرك فريق التنوع البيولوجي وقام بإجراء مسح تفصيلي للمنطقة والمواقع المحيطة، مما أدى إلى اكتشاف 19 جهازاً، تم إخفاؤها من قبل أشخاص مجهولين في أماكن غير ظاهرة، تستخدم لجذب الطيور وصيدها لتحقيق مكاسب شخصية.