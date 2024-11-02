ضبط 19 جهاز صيد مخالف للطيور بالفجيرة
أعلنت هيئة البيئة في الفجيرة، اليوم السبت، مصادرة 19 جهازاً غير قانوني لصيد الطيور، في عملية نفذتها مؤخراً بهدف الحفاظ على الحياة البرية المحلية.
وكانت الهيئة تلقت بلاغا من أحد زوار المنطقة بسماع أصوات مشبوهة مرتبطة بأدوات الصيد، وقام بإبلاغ الهيئة عبر الخط الساخن للطوارئ على مدار الساعة (800368)، المخصص للاستجابة للمخاوف البيئية العاجلة.
وبعد تلقي البلاغ، تحرك فريق التنوع البيولوجي وقام بإجراء مسح تفصيلي للمنطقة والمواقع المحيطة، مما أدى إلى اكتشاف 19 جهازاً، تم إخفاؤها من قبل أشخاص مجهولين في أماكن غير ظاهرة، تستخدم لجذب الطيور وصيدها لتحقيق مكاسب شخصية.
وفي إطار جهودها المتواصلة لحماية التنوع البيولوجي في الفجيرة، تنفذ هيئة البيئة في الإمارة حملة مراقبة سنوية يقودها فريق مراقبة التنوع البيولوجي والبيئة والامتثال، حيث تتيح هذه الحملات للهيئة اكتشاف ومنع المخالفات التي تهدد الموارد الطبيعية في المنطقة.
وأكدت أصيلة المعلا مديرة هيئة البيئة بالفجيرة التزام الهيئة بحماية البيئة، مشيرة إلى أن الهيئة تتعاون مع قوات الأمن المحلية لتطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع من يعرض بيئة الإمارة وتوازنها البيئي للخطر.