دبي: 20 ألف وحدة شعاب مرجانية لدعم الحياة البحرية
بدأت دبي في نشر الدفعة الأولى المكونة من 1000 وحدة من وحدات الشعاب المرجانية المخصصة "لحماية الموائل الساحلية في دبي، وتعزيز أعداد الأسماك، ودعم النظام البيئي البحري في المدينة"، حسبما أعلنت السلطات يوم السبت.
وقال أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي (ديكا)، خلال المؤتمر الصحفي، إن الشعاب المرجانية الاصطناعية ستعزز مخزون الأسماك والأمن الغذائي في دولة الإمارات.
وتم تصميم الشعاب المرجانية التي تم بناؤها خصيصًا لتشبه تكوينات الشعاب المرجانية الطبيعية، مما يوفر موائل تجذب وتدعم مجموعة واسعة من الكائنات البحرية، بما في ذلك الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من الحيوانات البحرية من خلال توفير ركيزة - سطح حيث يمكن للكائنات الحية أن تعيش وتنمو وتحصل على غذائها. كما ستعمل كموائل تكاثر للأسماك وملجأ من الحيوانات المفترسة.
تم إطلاق مشروع دبي ريف، الذي يُعد "أكبر مشروع مخصص للشعاب المرجانية في العالم"، في أبريل من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس المجلس التنفيذي لدبي.
ومن المقرر نشر ما مجموعه 20 ألف وحدة من وحدات الشعاب المرجانية المخصصة لهذا الغرض خلال السنوات الثلاث المقبلة في أربع مجموعات تغطي 600 كيلومتر مربع من المياه الساحلية في دبي.
مصممة لتدوم لمدة 100 عام
وقالت السلطات إن غالبية الوحدات البحرية مبنية من الخرسانة والفولاذ المعاد استخدامها والمستدامة؛ في حين أن الوحدات الكبيرة للأعماق العميقة مبنية من الفولاذ فقط.
وتتنوع أبعاد هذه الوحدات - المصممة لتدوم أكثر من 100 عام - لإنشاء موائل متنوعة لأنواع مختلفة من الأسماك. وقال ريان بايك، الرئيس التنفيذي لشركة هايجو إكس (المقاول الرسمي للبناء والتصنيع في دبي ريف) لصحيفة خليج تايمز: "يمكن أن يتراوح ارتفاع الموائل البحرية الاصطناعية من 1.6 متر إلى 6.5 متر، ويمكن نشرها في أعماق تتراوح من 18 مترًا إلى أكثر من 25 مترًا".
HaejooX هي شركة كورية جنوبية رائدة في صناعة الشعاب المرجانية المخصصة والتي شاركت في مشروع دبي ريف منذ إثبات مفهومه الأولي في عام 2021.
وقال بايك إن جميع الوحدات البحرية يتم تصنيعها في دبي، في موقع يعمل بالوقود الحيوي، و"المواد المستخدمة تضمن المتانة، كما تعمل على تعزيز ودعم الحياة البحرية".
وأضاف أن مشروع ريف دبي سيخلق أيضاً فرص عمل جديدة في السياحة البحرية، بما في ذلك الغوص والقطاعات الأخرى ذات الصلة.
وقال بايك إن هناك ستة أنواع من الوحدات، وقد تم بالفعل تصنيع ثلاثة منها، بما في ذلك Reef Shade و Arab Marine Pyramid و Fish Cube. أما الوحدات الأخرى التي لم يتم تصنيعها بعد فهي X-Reef و Fish Cave و Ocean Castle.
وهنا مواصفاتهم:
ظل الشعاب المرجانية
المواد: الخرسانة المستدامة والصلب
الوزن: 2.4 طن
عمق النشر: 18 مترا
الأبعاد: 2.3 متر (طول) × 2.3 متر (عرض) × 1.7 متر (ارتفاع)
الخصائص: تم تصميمه لتوفير فرص لتأسيس الشعاب المرجانية وزيادة أعداد الأسماك القاعية على طول شواطئ الإمارات العربية المتحدة. كما يوفر المأوى والموئل لأسماك الهامور والشيري والكوبوا.
الهرم البحري العربي
الوزن: 1.5 طن
عمق النشر: 20 مترا
الأبعاد: 2.5م × 2.5م × 2م
الخصائص: تم تصميمه خصيصًا للظروف والأنواع البحرية في الخليج العربي. تم وضعه بشكل استراتيجي على قاع البحر الرخو لدعم الحياة البحرية.
مكعب السمك
الوزن: 10 طن
الأبعاد: 3م × 3م × 3.6م
عمق النشر: 25 متر
الخصائص: تم نشر هذا الشعاب المرجانية في مناطق ذات طاقة منخفضة - أقل من 20 مترًا من عمق المياه - مما يخلق ركيزة مثالية للشعاب المرجانية والطحالب لتأسيس وجودها، مما يوفر الغذاء والمأوى الحيوي لمجموعة متنوعة من أنواع الأسماك.
إكس ريف
الوزن: 2.6 طن
الأبعاد: 2.2م × 2.2م × 2.5م
عمق النشر: 23 متر
الخصائص: تم تصميمه لدعم النظم البيئية البحرية من خلال توفير الظل والمأوى والموئل المعقد. يساعد في تعزيز نمو وإنتاجية أنواع مختلفة من الأسماك وتحسين أسرة المحار الموجودة.
كهف السمك
المواد: الفولاذ
الأبعاد: 8.5م × 8.5م × 6.0م
عمق النشر: 25 متر +
الخصائص: يعمل هذا الهيكل الفولاذي السداسي الضخم على تعظيم نسبة المساحة السطحية إلى الحجم لإنشاء شعاب مرجانية من صنع الإنسان. كما يقلل وضعه في أعماق البحار (أكثر من 25 مترًا) من التآكل ويضمن طول العمر.
قلعة المحيط
الوزن: 15 طن
الأبعاد: 8.5م × 6.5م × 6.5م
الخصائص: هذه هي أكبر وحدة في منطقة دبي للشعاب المرجانية بحجم هائل يزيد عن 145 مترًا مكعبًا، مما يخلق موطنًا ضخمًا لمجموعة متنوعة من الأنواع البحرية. تتضمن وحدة الشعاب المرجانية المصممة بعناية مساحات محمية للأسماك القاعية وهيكلًا شاهقًا لجذب الأنواع البحرية السطحية. سيستمتع الغواصون أيضًا باستكشاف مناطق السباحة المعقدة أثناء مواجهة الحياة البحرية الغنية في الإمارات العربية المتحدة.