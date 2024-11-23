دبي: 20 ألف وحدة شعاب مرجانية لدعم الحياة البحرية

وتتنوع أبعاد هذه الوحدات - المصممة لتدوم أكثر من 100 عام - لإنشاء موائل متنوعة لأنواع مختلفة من الأسماك. وقال ريان بايك، الرئيس التنفيذي لشركة هايجو إكس (المقاول الرسمي للبناء والتصنيع في دبي ريف) لصحيفة خليج تايمز: "يمكن أن يتراوح ارتفاع الموائل البحرية الاصطناعية من 1.6 متر إلى 6.5 متر، ويمكن نشرها في أعماق تتراوح من 18 مترًا إلى أكثر من 25 مترًا".