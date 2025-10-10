دبي: مبادرة رائدة لتحويل عبوات الطرود من نفايات إلى موارد

في خطوة تعزز جهود الاستدامة الوطنية، أطلقت أمازون الإمارات مبادرة جديدة لإعادة تدوير مواد التغليف بالتعاون مع شركة إنفيروسيرف المعتمدة. ويهدف البرنامج إلى تسهيل إعادة تدوير مواد تغليف طرود Amazon.ae على العملاء من خلال توفير أكثر من 150 نقطة تجميع موزعة استراتيجياً في المناطق السكنية والتجارية بدبي.

تأتي هذه المبادرة لدعم الأجندة الخضراء 2030 لدولة الإمارات، وتتواءم مع التزام أمازون بتحقيق الحياد الكربوني في جميع عملياتها بحلول عام 2040 بموجب "تعهد المناخ". ويسعى البرنامج إلى حث العملاء على المشاركة الفعالة في المسؤولية البيئية عبر إعادة تدوير كافة أنواع مواد التغليف، بما في ذلك صناديق الكرتون، والبلاستيك، ومواد التغليف المبطنة بالفقاعات، وورق التغليف.

سهولة الوصول والوعي البيئي

لضمان سهولة الاستخدام، يمكن للعملاء العثور على أقرب نقطة تجميع عبر مسح الرمز (QR code) الموجود على طرود Amazon.ae. يوجّه هذا الرمز إلى صفحة "Amazon Second Chance" التي توفر إرشادات شاملة حول إعادة التدوير، بما في ذلك برامج إعادة تدوير الإلكترونيات ونهاية العمر الافتراضي للمنتجات.

وقد تم وضع نقاط التجميع بشكل يسهّل وصول آلاف العملاء إليها، مع توسيع نطاق الإيداع ليشمل مناطق سكنية إضافية مثل الفلل والمنازل، مما يجعل إعادة التدوير في متناول الجميع.

تجنب مكبات النفايات والتعامل بكفاءة

تعقيباً على الإطلاق، قال براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى أمازون الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "يُسهل هذا البرنامج على العملاء إعادة تدوير مواد التغليف من أمازون، ويدعم في الوقت نفسه أهداف الاستدامة البيئية في دولة الإمارات. يسهم تعاوننا مع إنفيروسيرف في معالجة جميع المواد القابلة لإعادة التدوير بكفاءة عالية، وبالتالي تجنب إرسالها إلى مكبات النفايات والمحافظة على إمكانية استخدامها مجدداً".

من جانبه، أكد شاشيدهار واي إس، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة إنفيروسيرف، حرص الشركة على دعم الأجندة الخضراء 2030 من خلال جعل عمليات إعادة التدوير في متناول المجتمعات بشكل أكبر، والمساعدة في الحفاظ على الموارد القيمة والحد من النفايات.

يأتي هذا البرنامج الجديد استكمالاً لجهود أمازون المستمرة في الحد من نفايات التغليف، والتي تشمل استخدام نماذج تعلّم آلي لتحسين أحجام الصناديق وتقليل المواد الزائدة، بالإضافة إلى مبادرات مثل "الشحن في عبوات المنتج" التي تُلغي الحاجة إلى التغليف الإضافي تماماً.

للاطلاع على مواقع تجميع مواد التغليف المستخدمة في طرود أمازون، يرجى الضغط هنا.