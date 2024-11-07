دبي: زراعة 2000 شجرة غاف دعماً للاستدامة
تنطلق النسخة الثانية من المسيرة البيئية 2024 يوم السبت المقبل في حديقة الفرسان، "إكسبو سيتي دبي"، من الساعة 8 صباحاً حتى الظهر، وتبرز الفعالية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستدامة، مع التركيز على زراعة الأشجار والمشاركة المجتمعية.
وستكون إحدى أهم لحظات الحدث هي غرس شجرة الغاف، الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الساعة 9 صباحاً، وستؤكد هذه البادرة الرمزية على مهمة المسيرة البيئية. سينضم للحضور الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة السابق ورئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وتأتي زراعة أشجار الغاف في إطار مبادرة "ازرع الإمارات" التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشجع على التشجير ومقاومة تغير المناخ. وأكد المنظمون أنه سيتم خلال المسيرة البيئية زراعة ما مجموعه 2000 شجرة غاف في جميع أنحاء الدولة.
وبالإضافة إلى زراعة الأشجار، سيوزع الحدث 5000 بذرة غاف على المشاركين، لتشجيعهم على اتخاذ المزيد من الخطوات نحو الاستدامة. وقال المنظمون إن هذه المبادرات تهدف إلى إشراك المجتمع في دعم الأهداف الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال خطوات رمزية وعملية نحو المسؤولية البيئية.
كما سينضم المشاركون إلى مسيرة بيئية بطول 1.5 كيلومتر، تمر عبر المعالم الرئيسية في إكسبو سيتي، بما في ذلك جناح الاستدامة وجناح تيرا، حيث يتم عرض الممارسات المستدامة. وسيبدأ الحدث بعرض موسيقي من فرقة شرطة دبي.
وقالت "جوهي ياسمين خان"، مؤسسة مبادرة "المسيرة البيئية": "إن هذه المبادرة بمثابة دعوة للعمل للأفراد والمؤسسات والمجتمعات في دولة الإمارات وخارجها. فمن خلال زراعة الأشجار والمشي معاً، فإننا لا ندعم الأهداف البيئية للبلاد فحسب، بل ونلهم أيضاً الأجيال القادمة لتبني الاستدامة كأحد القيم الأساسية".
وقالت جوهي إن مؤسسات رئيسية مثل إكسبو سيتي دبي، ومجلس دبي الرياضي، وشرطة دبي، ويونيليفر، وشركة بوبا، تعهدت بالفعل بدعم المسيرة البيئية. وأضافت أن مجموعات أخرى، مثل اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وجمعية دار البر، مشاركة أيضاً في المسيرة.