دبي: زراعة 2000 شجرة غاف دعماً للاستدامة

وبالإضافة إلى زراعة الأشجار، سيوزع الحدث 5000 بذرة غاف على المشاركين، لتشجيعهم على اتخاذ المزيد من الخطوات نحو الاستدامة. وقال المنظمون إن هذه المبادرات تهدف إلى إشراك المجتمع في دعم الأهداف الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال خطوات رمزية وعملية نحو المسؤولية البيئية.