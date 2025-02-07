دبي تعزز جودة الحياة بمناطق خالية من السيارات

تتجه دبي نحو إنشاء مناطق سكنية مستدامة وقابلة للعيش من خلال مبادرة "سوبر بلوك"، التي تهدف إلى إنشاء مناطق خالية من السيارات. وأعلنت المدينة عن هذه المبادرة يوم الخميس كجزء من رؤيتها الأوسع لمستقبل أكثر خضرة، وتسعى إلى تحويل الأحياء من خلال إعطاء الأولوية للمشاة وراكبي الدراجات.