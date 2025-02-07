دبي تعزز جودة الحياة بمناطق خالية من السيارات
تتجه دبي نحو إنشاء مناطق سكنية مستدامة وقابلة للعيش من خلال مبادرة "سوبر بلوك"، التي تهدف إلى إنشاء مناطق خالية من السيارات. وأعلنت المدينة عن هذه المبادرة يوم الخميس كجزء من رؤيتها الأوسع لمستقبل أكثر خضرة، وتسعى إلى تحويل الأحياء من خلال إعطاء الأولوية للمشاة وراكبي الدراجات.
وسيتم تحويل المناطق السكنية مثل الفهيدي وأبو هيل والكرامة ومنطقة القوز الإبداعية إلى مناطق مخصصة للمشاة بهدف تحسين نوعية الحياة من خلال زيادة المساحات الخضراء وتعزيز التفاعلات الاجتماعية من خلال المساحات العامة الترفيهية المشتركة.
وأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن مبادرة سوبر بلوك على شارع إكس. وتتماشى المبادرة مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تركز على تحسين البنية التحتية وتعزيز بيئة حضرية أكثر خضرة واستدامة.
ويأتي هذا في أعقاب كشف دبي عن خطة لبناء أطول منتجع صحي في العالم كجزء من استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033. وستخصص المدينة 2 مليار درهم لتطوير "ثيرم دبي" في حديقة زعبيل ومن المقرر افتتاحه في عام 2028. وسيضم المعلم الجديد حديقة تفاعلية وأكبر حديقة نباتية داخلية في العالم، مصممة لاستضافة 1.7 مليون زائر سنويًا.
وفي الوقت نفسه، تعمل دبي أيضًا على تطوير مخطط لشبكة من الممرات الحديثة بطول 6500 كيلومتر تمتد عبر 160 منطقة في جميع أنحاء المدينة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز وصول المشاة وتعزيز التنقل السلس، مما يساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية وخلق إمارة أكثر خضرة. وبالإضافة إلى فوائدها البيئية، ستوفر الشبكة للسكان والزوار طريقة أكثر جمالًا ومتعة لاستكشاف المدينة، مما يعزز التجربة الحضرية بشكل أكبر.
وتشمل الخطة الرئيسية لمشروع "دبي ووك" التي أُعلن عنها مؤخراً إنشاء 3300 كيلومتر من ممرات المشاة الجديدة وإعادة تأهيل 2300 ممر مشاة حالي بحلول عام 2040، بالإضافة إلى أكثر من 900 كيلومتر من الممرات المخطط لها بعد عام 2040.
في إنجاز أخضر ضخم، سيتم زراعة ما يصل إلى 216,500 شجرة في جميع أنحاء دبي بحلول عام 2024 - بزيادة قدرها 17 في المائة عن عام 2023. وهذا يعني أن متوسط زراعة 600 شجرة يوميًا في العام الماضي.
كما توسعت المساحات الخضراء في الإمارة بنحو 391.5 هكتار، بنسبة نمو 57% مقارنة بعام 2023، بفضل جهود التشجير وتنسيق الحدائق. كما قامت بلدية دبي بزراعة 5.3 مليون شتلة من الزهور والنباتات الزينة، واستبدال 45 مليون زهرة موسمية على مدار ثلاث دورات على مدار العام.
ومن خلال هذه المبادرات الاستباقية، تواصل دبي وضع معايير عالمية جديدة في مجال رعاية المجتمع والبنية التحتية والابتكار الرقمي، مع تحقيق تطلعات شعبها.