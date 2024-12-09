دبي تطلق أول منشأة لإعادة تدوير المنسوجات المقلدة

وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز على هامش الفعالية، قال راجيش جارج، الرئيس المالي والاستدامة في لاندمارك ريتيل: "لقد تسلمنا (البضائع المصادرة) من جمارك دبي في نهاية الأسبوع الماضي. لقد تحدثنا معهم لفترة من الوقت، ولديهم مسؤولية التخلص من هذه العناصر وتدميرها بشكل مسؤول. هذه هي الدفعة الأولى التي تصل، وبناءً على العلامات التجارية المقلدة، سنمضي وفقًا لتعليمات جمارك دبي".