حديقة حيوانات الأقزام في الشارقة: تجربة عائلية فريدة
حديقة حيوانات الأقزام التي تم افتتاحها مؤخرًا في الشارقة، والتي تعيش فيها حيوانات قزمة نادرة مثل الكنغر الأبيض المهيب والخيول المصغرة الرائعة، تقدم مغامرة عائلية بأسعار معقولة. تقع هذه الحديقة الساحرة في سوق المواشي في منطقة الصجعة، وهي تتواصل مع محبي الطبيعة أيضًا.
بدأ الإماراتي عبدالله بن جرش، مالك حديقة الحيوانات، اهتمامه بالحيوانات منذ الصغر، حيث بدأت اهتماماته بالحيوانات المصغرة قبل نحو 10 سنوات.
يقول عبدالله "كانت هواية ثم بدأ الناس يطلبون رؤية الحيوانات فقررنا افتتاح معرض. كان المعرض عبارة عن حدث صغير في دبي في البداية ثم في عجمان وبعد خمس سنوات انتقلنا إلى سوق المواشي في الشارقة".
وتقع حديقة الحيوانات الفريدة هذه في سوق المواشي في الصجعة، وهي وجهة صديقة للعائلة تجمع بين القدرة على تحمل التكاليف والمغامرة.
وتبلغ رسوم الدخول 20 درهمًا إماراتيًا للكبار و15 درهمًا إماراتيًا للأطفال، مع دخول مجاني للأطفال الصغار الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أقل. وتهدف استراتيجية التسعير هذه إلى جعل حديقة الحيوانات في متناول جميع العائلات التي تتطلع إلى الاستمتاع بيوم خارج المنزل.
تتميز حديقة الحيوانات القزمة بوجود ما يقرب من 15 إلى 16 نوعًا مختلفًا من الحيوانات في كل قسم، حيث تعرض مجموعة متنوعة من الأنواع النادرة عبر مناطق مميزة.
جمل صغير
ويمكن للزوار استكشاف المناطق المخصصة للحيوانات القزمة، وقسم السفاري، فضلاً عن موائل القوارض والطيور، مع تسليط الضوء على الحياة البرية الفريدة والشائعة. وتعتبر الحيوانات المصغرة من أندر الحيوانات في الحديقة، ووفقًا لعبد الله، فإن الجمل المصغر هو الأندر.
ساعات عمل حديقة الحيوانات هي من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً يوميًا، ومن الساعة 2 مساءً إلى الساعة 11 مساءً يوم الجمعة، مما يتيح فرصة كبيرة للزوار للاستمتاع بالأجواء النابضة بالحياة.
وتقدم حديقة الحيوانات أيضًا تجارب تفاعلية، حيث تسمح للأطفال والعائلات بإطعام الحيوانات والتقاط لحظات لا تُنسى في بيئة دافئة ومرحة.
وقال عبدالله "بدأت الحديقة كهواية بفكرة أننا الأرخص في الإمارات، والسبب أننا دخلنا كهواية بهدف نشر الثقافة إلى جانب الترفيه".
مع التركيز على توفير بيئة طبيعية، تم تصميم حديقة الحيوانات القزمة لخلق تجربة قريبة من الطبيعة تكملها مرافق مريحة لجميع الضيوف.
وباعتبارها الفرع الثاني لحديقة الحيوانات القزمة، التي اكتسبت بالفعل اهتماماً كبيراً في عجمان، فمن المتوقع أن يصبح هذا المكان الجديد معلماً جذب مهماً في الشارقة، واعداً بالفرح والتعليم لمحبي الحيوانات من جميع الأعمار.