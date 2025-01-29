حديقة حيوانات الأقزام في الشارقة: تجربة عائلية فريدة

حديقة حيوانات الأقزام التي تم افتتاحها مؤخرًا في الشارقة، والتي تعيش فيها حيوانات قزمة نادرة مثل الكنغر الأبيض المهيب والخيول المصغرة الرائعة، تقدم مغامرة عائلية بأسعار معقولة. تقع هذه الحديقة الساحرة في سوق المواشي في منطقة الصجعة، وهي تتواصل مع محبي الطبيعة أيضًا.