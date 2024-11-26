حديقة جديدة في رأس الخيمة بمشاركة الأهالي والطلاب
انطلقت، يوم أمس الاثنين، فعاليات أسبوع الزراعة السنوي في دولة الإمارات ، حيث شهدت إمارتا الفجيرة ورأس الخيمة مجموعة من الفعاليات المُتنوعة.
وتهدف هذه المبادرة إلى التوعية بأهمية الزراعة في الحفاظ على المساحات الخضراء وتوسيعها، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في جهود التشجير، ونشر أفضل الممارسات الزراعية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.
وفي الفجيرة، أُقيمت فعالية مميزة في ساحة علم الإمارات، حيث شارك طلاب المدارس في زراعة أنواع مختلفة من الأشجار المحلية، بالتعاون مع هيئة البيئة. وتم خلال الفعالية تدريب الطلاب على كيفية زراعة الأشجار وطرق العناية بالنباتات.
كما تم افتتاح حديقة جديدة في وادي أصفني برأس الخيمة بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبمشاركة أهالي المنطقة وطلبة المدارس.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة في بيان لها أن "أسبوع الزراعة"، الذي انطلق قبل أكثر من 40 عاماً، يهدف إلى التوعية بأهمية الزراعة، وإشراك جميع فئات المجتمع في الأنشطة الزراعية، وغرس القيم الزراعية في نفوس الأجيال الجديدة، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه البلديات في هذا المجال.
تُمثل هذه الفعاليات الانطلاقة الرسمية لمبادرة "إماراتنا خضراء" ضمن البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، والتي تتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات والمسابقات الوطنية لتشجيع جميع فئات المجتمع (الأفراد والأسر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص) على المشاركة في الأنشطة الزراعية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة.
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة: "تُلهم مبادرتنا "إماراتنا خضراء" جميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة لتبني الزراعة كأسلوب حياة، والمساهمة بشكل فاعل في زيادة رقعتنا الخضراء، وتعزيز التواصل مع الطبيعة في كافة أنحاء الدولة."
وستقام المزيد من فعاليات "أسبوع الزراعة" في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة في الأيام المقبلة. وستشمل هذه الفعاليات أفراد المجتمع في زراعة شتلات الأشجار المحلية وتدريبهم على العناية بالأشجار وتقنيات لتكاثرها.