حديقة جديدة في رأس الخيمة بمشاركة الأهالي والطلاب

وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة في بيان لها أن "أسبوع الزراعة"، الذي انطلق قبل أكثر من 40 عاماً، يهدف إلى التوعية بأهمية الزراعة، وإشراك جميع فئات المجتمع في الأنشطة الزراعية، وغرس القيم الزراعية في نفوس الأجيال الجديدة، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه البلديات في هذا المجال.