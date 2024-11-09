حامد البستكي وريم المنصوري يقودان الشباب في"كوب29"

ويحث الشباب الآخرين على البحث بنشاط عن فرص مثل Y4S. "احتضنوا التعاون العالمي، ولا تقللوا أبدًا من إمكاناتكم في قيادة التغيير، وتذكروا أن مستقبل الاستدامة يعتمد على عملنا الجماعي".