جمارك دبي تحوّل نصف مليون قطعة مقلدة إلى أزياء مستدامة

في خطوة نوعية نحو تعزيز الاقتصاد الدائري المستدام، أطلقت جمارك دبي مبادرة "Project Zero" بالتعاون مع "دي بي ورلد الخيرية" و"مجموعة لاند مارك".

يُمثل المشروع نموذجاً إقليمياً غير مسبوق، يهدف إلى مكافحة التجارة غير المشروعة للبضائع المقلدة، وتحويلها من عبء بيئي إلى منتجات جديدة ونافعة، محققاً بذلك مبدأ "صفر نفايات".

جاء إطلاق المبادرة ليرسخ رؤية جمارك دبي في دمج الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ضمن العمليات الجمركية، ليجمع بذلك بين حماية الملكية الفكرية وتقليل الهدر ودعم الفئات المستحقة.

وكجزء من المبادرة، أسندت جمارك دبي إلى مجموعة لاند مارك مهمة تحويل ما يقارب نصف مليون قطعة من البضائع المقلدة. هذه البضائع، التي كان مصيرها الإتلاف والتسبب في انبعاثات كربونية، أُعيد تدويرها بالكامل في منشأة "لاند مارك سيركيولايف"، وهي أول منشأة لإعادة تدوير المنسوجات في الإمارات.

من القمامة إلى القيمة:

شملت عملية التحويل، التي تمت وفق بروتوكولات جمركية صارمة وأنظمة تتبع رقمية، تحويل البضائع المصادرة إلى ألياف معاد تدويرها، تم مزجها مع بوليستر مُعاد تدويره. وأسفرت هذه العملية عن إنتاج 200 ألف منتج جديد ومستدام، منها 100 ألف بنطال رياضي و100 ألف سترة قطنية، مع الحرص على أن تحمل كل قطعة رمز QR يعزز الشفافية ويربطها مباشرة بموقع المشروع.

وأكد ناصر عبدالله النيادي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية، أن المشروع يجسد رؤية المؤسسة بأن الاستدامة ليست خياراً بل نهج عمل متكامل.

من جانبه، أشار منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، إلى أن المبادرة تؤكد أن العمل الجمركي لم يعد يقتصر على الرقابة والحماية، بل يتسع ليشمل المساهمة الفعّالة في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ويُعد هذا التعاون الثلاثي اليوم مثالاً حيّاً على كيفية التقاء الابتكار والاستدامة والحوكمة لإحداث تأثير ملموس، ويُرسي نموذجاً يُحتذى به لترسيخ قيم البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في المنطقة.