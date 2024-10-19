تسرب نفطي في شاطئ سنوبي بالفجيرة والتحقيقات جارية

وفور إبلاغ الفنادق في المنطقة عن تسرب النفط، هرع فريق من الهيئة البيئية إلى مكان الحادث.

وتمكنت الهيئة بالتنسيق مع الشركات المتخصصة في مثل هذه الحالات والفنادق المتضررة وغيرها من الجهات من احتواء الوضع.

وقالت الهيئة إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب التسرب، مضيفة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين، مؤكدة أنه لن يكون هناك تهاون مع من يهدد الموارد الطبيعية للإمارة.

يمكن للمقيمين الإبلاغ عن المخالفات البيئية أو أي مخاوف أخرى من خلال الرقم المجاني لهيئة البيئة في الفجيرة 800368.