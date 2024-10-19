تسرب نفطي في شاطئ سنوبي بالفجيرة والتحقيقات جارية
قالت السلطات يوم الجمعة إن تسرباً نفطياً ضرب شاطئاً بجوار جزيرة سنوبي في الفجيرة، ولكن بفضل التحرك السريع من جانب المجتمع تم تنظيف المنطقة على الفور.
وأكدت فنادق شاطئ العقة - حيث تظهر الجزيرة الشهيرة - لصحيفة الخليج تايمز يوم السبت وقوع حادث تسرب نفطي في منطقتهم. ومع ذلك، أضافوا أنه أصبح من الآمن الآن للزوار والضيوف الذهاب للسباحة.
ونشرت هيئة البيئة في الفجيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صوراً للشاطئ قبل وبعد عملية التنظيف.
في الصورة الأولى، ظهرت على رمال الشاطئ خطوط من الزيت تشبه آثار الأمواج. وبعد العملية، أصبح الشاطئ ذهبي اللون ولم تظهر أي آثار.
تنظيف
وفور إبلاغ الفنادق في المنطقة عن تسرب النفط، هرع فريق من الهيئة البيئية إلى مكان الحادث.
وتمكنت الهيئة بالتنسيق مع الشركات المتخصصة في مثل هذه الحالات والفنادق المتضررة وغيرها من الجهات من احتواء الوضع.
وقالت الهيئة إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب التسرب، مضيفة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين، مؤكدة أنه لن يكون هناك تهاون مع من يهدد الموارد الطبيعية للإمارة.
يمكن للمقيمين الإبلاغ عن المخالفات البيئية أو أي مخاوف أخرى من خلال الرقم المجاني لهيئة البيئة في الفجيرة 800368.