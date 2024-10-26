بطاقة الشاحن الأخضر لسيارتك الكهربائية في دبي
هل تفكر في اتخاذ خطوة كبيرة والبدء في قيادة مركبة كهربائية في دبي؟ تصدر هيئة كهرباء ومياه الإمارة (ديوا) بطاقة شاحن خضراء لتسهيل عملية شحن هذه المركبات.
ويستطيع المستخدمون أيضًا ربط هذه البطاقة بحسابهم لدى هيئة كهرباء ومياه دبي والحصول على رسوم شحن السيارات الكهربائية المضمنة في فاتورة استهلاك المياه والكهرباء الشهرية.
تشجع الإمارات العربية المتحدة سكانها على استخدام المركبات الكهربائية بدلاً من السيارات التي تعمل بالبنزين. وتعمل السلطات جاهدة على توفير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية على أوسع نطاق ممكن.
وخلال معرض جيتكس 2024، منحت هيئة كهرباء ومياه دبي أول رخصتين لتشغيل نقاط الشحن (CPO) لشركة Tesla وUAEV.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية تسجيل سيارتك الكهربائية لدى هيئة كهرباء ومياه دبي والحصول على بطاقة الشحن الخضراء.
إنشاء حساب EV
يمكن لمتعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي الحاليين تسجيل الدخول باستخدام بطاقة الهوية الخاصة بهم (Dewa ID/UAE Pass) عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو التطبيق الذكي.
يتعين على العملاء غير التابعين لهيئة كهرباء ومياه دبي الحصول على هوية هيئة كهرباء ومياه دبي أو استخدام بطاقة الهوية الإماراتية (UAE Pass) للتقدم بطلب الحصول على الخدمة.
قم بتقديم طلب للحصول على حساب EV على موقع Dewa.
ويتلقى العملاء بعد ذلك رقم إشعار عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والذي يمكنهم استخدامه لمتابعة حالة الطلب.
سيتم تسليم بطاقة الشاحن الخضراء للعملاء عن طريق شركة توصيل خلال ثلاثة أيام عمل من إنشاء الحساب.
رسوم
وديعة تأمين بقيمة 500 درهم للاستخدام الفردي أو التجاري غير التجاري للسيارات الكهربائية
رسوم التوصيل 20 درهم