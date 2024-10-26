بطاقة الشاحن الأخضر لسيارتك الكهربائية في دبي

ويستطيع المستخدمون أيضًا ربط هذه البطاقة بحسابهم لدى هيئة كهرباء ومياه دبي والحصول على رسوم شحن السيارات الكهربائية المضمنة في فاتورة استهلاك المياه والكهرباء الشهرية.