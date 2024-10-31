برنامج "ازرع الإمارات" تعزيز للزراعة المنزلية

وفي تصريح لصحيفة "خليج تايمز"، أفاد محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، بأن الوزارة ستنظم سلسلة من الفعاليات التي تتيح لسكان الإمارات العربية المتحدة فرصة حضورها والتواصل مع المزارعين المحليين، بهدف التعرف على أنواع المحاصيل الغذائية المناسبة للزراعة المنزلية.

وسيتم تشجيع السكان على استغلال حدائقهم لزراعة تشكيلة متنوعة من الخضروات والفواكه. وقال النعيمي: "تتعدد أنواع الأشجار والفواكه والخضروات التي يمكن للمجتمع زراعتها في حدائق منازلهم، منها الليمون والمانجو والنبق والجوافة والتين، بالإضافة إلى الفاصوليا والبصل الأخضر والجرجير والبامية والخس والفجل، إلى جانب الأعشاب الطبية والعطرية كالريحان والنعناع والبقدونس والكزبرة والزعتر، مشيراً إلى أنه سيتلقى السكان تدريباً على اختيار النباتات المناسبة، وصيانة التربة، وفهم العوامل التي تؤثر على نمو نباتات الزينة، والنباتات الخارجية، ونباتات الظل.

وأكد النعيمي: "نسعى من خلال تشجيع زراعة المنتجات في المنازل إلى زيادة الوعي بأهمية الغذاء والحد من هدره. وتأتي هذه المبادرة في سياق التزامنا بتوسيع المساحات الخضراء في جميع أنحاء الإمارات".

وقد انطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة ببرنامج "ازرع الإمارات" هذا الشهر سعياً لتعزيز أمنها الغذائي.