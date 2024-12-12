الفجيرة تنجح في إعادة حوت "برايد" إلى مساره الطبيعي
نجحت هيئة الفجيرة للبيئة بالتعاون مع ميناء الفجيرة، ومركز الفجيرة للبحوث، ومركز "ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ"، في إعادة حوت "برايد" من نوع "بالين" إلى مسار هجرته بعد أن تم رصده بالقرب من ميناء الفجيرة قبل أيام قليلة.
وأجرى خبراء وباحثون من الجهات الأربع دراسات علمية ومسوحات بحرية لتقييم صحة الحوت وسلوكه ووظائفه الحيوية، ومراقبة جودة مياه البحر في محيطه، وأكدت الفحوصات أن الحوت يتمتع بصحة جيدة وأن وظائفه الحيوية تعمل بشكل طبيعي.
وساهمت عمليات المراقبة والبحث والإنقاذ التي تمت على مدار الساعة من قبل فرق متخصصة في ضمان سلامة الحوت وعودته بسلاسة إلى مسار هجرته دون التأثر أو التأثير على حركة الملاحة في ميناء الفجيرة.
وقد استخدم خبراء أنظمة البيئة البحرية وإدارة التحكم بسلوك الثدييات المائية تقنيات حديثة للتعامل مع هذه الحالة الاستثنائية بدقة واحترافية.
وأوضحت أصيلة المعلا مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أن مثل تلك التجارب تتطلب تضافر الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية للتعامل بحرفية مهنية دون المساس بالأمن البيئي لإمارة الفجيرة.
وقالت: "تعد الحيتان من أجمل وأضخم المخلوقات البحرية التي تحافظ على التوازن البيئي، كما أن زيارتها لسواحل إمارة الفجيرة تؤكد وبشكل قاطع على مدى صحة البيئة البحرية وتنوعها البيولوجي الفريد".
وتوجهت المعلا بالشكر والثناء للشركاء الاستراتيجيين وفرقهم العلمية التي لم تدخر جهداً في سبيل إنقاذ هذا الكائن الفريد، وأشادت بتعاونهم مع فريق التنوع البيولوجي في هيئة الفجيرة للبيئة للتأكد من عودة حوت برايد الى مساره بسلام.