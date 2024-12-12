الفجيرة تنجح في إعادة حوت "برايد" إلى مساره الطبيعي

نجحت هيئة الفجيرة للبيئة بالتعاون مع ميناء الفجيرة، ومركز الفجيرة للبحوث، ومركز "ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ"، في إعادة حوت "برايد" من نوع "بالين" إلى مسار هجرته بعد أن تم رصده بالقرب من ميناء الفجيرة قبل أيام قليلة.