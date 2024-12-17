الفجيرة: أجهزة ذكية لتحفيز إعادة التدوير وتقليل النفايات

وتتمتع الأجهزة الذكية بتكنولوجيا متطورة تسمح للسكان بالتخلص من النفايات القابلة لإعادة التدوير، مثل الزجاجات البلاستيكية، مقابل نقاط إلكترونية. ويمكن بعد ذلك استبدال هذه النقاط بفوائد مختلفة، بما في ذلك دفع فواتير الخدمات العامة أو التسوق في منافذ البيع بالتجزئة المشاركة. ويهدف نظام الحوافز المبتكر هذا إلى تحفيز الجمهور على المشاركة بنشاط في إعادة التدوير والحد من بصمتهم البيئية.