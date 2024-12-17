الفجيرة: أجهزة ذكية لتحفيز إعادة التدوير وتقليل النفايات
أصبح بإمكان سكان الفجيرة الآن التخلص بسهولة من المواد القابلة لإعادة التدوير وتبني الممارسات المستدامة في روتينهم اليومي، وذلك بفضل مبادرة جديدة أطلقتها هيئة البيئة في الفجيرة يوم الاثنين.
بالتعاون مع شركة "رينوتيرا"، تقدم المبادرة أجهزة ذكية لجمع الزجاجات البلاستيكية والنفايات القابلة لإعادة التدوير، مما يسهل على المجتمع المشاركة في إعادة التدوير. ستمكن الأجهزة الذكية السكان من التخلص بكفاءة من المواد القابلة لإعادة التدوير، مما يساهم في تقليل النفايات وتعزيز ثقافة إعادة التدوير.
وتتمتع الأجهزة الذكية بتكنولوجيا متطورة تسمح للسكان بالتخلص من النفايات القابلة لإعادة التدوير، مثل الزجاجات البلاستيكية، مقابل نقاط إلكترونية. ويمكن بعد ذلك استبدال هذه النقاط بفوائد مختلفة، بما في ذلك دفع فواتير الخدمات العامة أو التسوق في منافذ البيع بالتجزئة المشاركة. ويهدف نظام الحوافز المبتكر هذا إلى تحفيز الجمهور على المشاركة بنشاط في إعادة التدوير والحد من بصمتهم البيئية.
وانطلقت المرحلة الأولى من المبادرة بتركيب ستة أجهزة ذكية لإعادة التدوير في مجمعات زايد التعليمية، والتي تعد من أكبر المراكز التعليمية في الإمارة. وستكون هذه المجمعات، التي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من الطلاب، بمثابة نقطة انطلاق مثالية للمشروع. وبحسب هيئة البيئة في الفجيرة، تلعب هذه المواقع دوراً حيوياً في تعزيز الوعي البيئي بين جيل الشباب وتشجيعهم على تبني ممارسات مستدامة.
وأكدت أصيلة المعلا مديرة هيئة الفجيرة للبيئة أن الهيئة تعمل على تبني أفضل الممارسات الخضراء بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص وبناء شراكات استراتيجية تدعم توجهات قيادتنا الرشيدة نحو التحول الأخضر لجعل إمارة الفجيرة واحدة من أفضل المدن للعيش فيها.
وأضافت المعلا: «أطلقنا المرحلة الأولى تجريبياً داخل المؤسسات التعليمية، وندرس توسيع نطاق التجربة لتشمل كافة المباني التعليمية في الفجيرة والمراكز التجارية، على أن تشمل مراحل توسعة لاحقة الأماكن العامة أيضاً».
كما أعربت هيئة الفجيرة للبيئة عن امتنانها لوزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات الحكومية والخاصة على دعمها لإطلاق المشروع الذي يهدف إلى تقليل إنتاج النفايات والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة للمجتمع.
ومن خلال هذه المبادرة، سيتم تشجيع المجتمع على اعتماد الممارسات الصديقة للبيئة.