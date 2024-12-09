الإمارات: مشروع جديد لتعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات

ويستند الإطار إلى المادة (5) من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تنص على أن "يكون كل من منتج النفايات وموردها مسؤولاً عن قبول المنتجات المرتجعة والنفايات بعد الاستخدام، وكذلك التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".