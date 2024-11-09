الإمارات : مستمرون في جهود خفض الانبعاثات قبل تسليم رئاسة مؤتمر الأطراف

قبيل تسليم الإمارات رئاسة مؤتمر المناخ إلى أذربيجان، تعهد مسؤول إماراتي رفيع المستوى بمواصلة العمل لمساعدة العالم على خفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن عمل الإمارات لم ينته بعد.
وقالت هناء الهاشمي، كبيرة المفاوضين في مؤتمر المناخ (COP28)، لصحيفة خليج تايمز: "سنواصل العمل مع العالم من أجل خفض الانبعاثات، وتعزيز التكيف، وتحقيق إجماع الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق ما نسميه المهمة 1.5".
وستقام قمة المناخ COP29 في باكو، أذربيجان في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر، حيث ستعمل البلدان على البناء على الإجماع التاريخي الذي توصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي.
إن الإجماع الذي شكل المجموعة الأكثر طموحا وشاملة من النتائج التفاوضية التي خرجت من عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، دعا جميع الأطراف إلى التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وقال الهاشمي "سنواصل القيام بدور بناء الجسور ونستمر في المشاركة عن كثب في الدفاع عن الجنوب العالمي. وسننظر في كيفية اتباع نهج موجه نحو الحلول وموجه نحو التنمية ينظر إلى الفرص المتاحة من خلال العمل المناخي وكيف يمكننا بناء نماذج التنمية على ذلك. أنا متحمس لذلك".
في مؤتمر الأطراف، الذي تشارك فيه 198 حكومة، يتم تقييم الجهود العالمية الرامية إلى المضي قدماً في اتفاق باريس والاتفاقية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
وبحسب الهاشمي، لعبت الروح الإماراتية دوراً كبيراً في الإنجاز التاريخي الذي تحقق في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين. وقالت: "كل هذا تم تحقيقه بفضل الروح الإماراتية".
"كان أحد العوامل التي غيرت قواعد اللعبة في هذه العملية، عندما بدا الأمر وكأننا لم نكن على يقين من كيفية التوصل إلى نتيجة، هو أن رئيس مؤتمر الأطراف عقد مجلسًا لصانعي التغيير. وهذا متجذر في التقاليد الإماراتية وجمع كل القادة من أجل إجراء محادثة صريحة ومنفتحة حول الحلول، حتى نتمكن من تحقيق الأهداف، وتحقيق التوازن بين ما قاله العلم أننا يجب أن نفعله، والحاجة إلى المساواة وعدم ترك أي شخص خلف الركب. لقد ساعدنا هذا حقًا في تجاوز الخط."
ومع ذلك، اعترفت بوجود العديد من التحديات أيضًا. وقالت: "كان علينا حقًا أن نجمع العالم معًا. لقد واجهنا تحدي إجراء أول تقييم عالمي على الإطلاق ... كانت عملية استمرت عامين جلبت مدخلات من القطاعات الفنية والقطاعات السياسية ومن جميع البلدان لتكون قادرة على الحضور والقول ما سيكون خارطة الطريق الخاصة بنا للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد".
وأضافت أن التحدي الأكبر كان في اتباع نهج قائم على الإجماع. وقالت: "يتعين أن يكون لديك اتفاق يتوافق عليه العالم أجمع. ولكن كيف يمكنك أن تجعل جميع الأطراف الـ 198 تتفق على نص واحد؟ كان لدينا فريق من القادة الإماراتيين المخلصين حقًا في مجالاتهم المختلفة الذين اجتمعوا معًا وكانوا عازمون تمامًا على العمل مع جميع البلدان من أجل استخلاص الرؤية المشتركة التي طلبها الدكتور سلطان الجابر، والمسار العالمي الذي تتوقعه قيادتنا، والقدرة على تحقيق نتيجة ناجحة للغاية ".
بالنسبة للهاشمي، كانت اللحظات الأكثر تميزًا خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين هي لحظة سقوط المطرقة. وتتذكر قائلة: "كانت هناك مناسبتان سقطت فيهما المطرقة وصنعتا التاريخ حقًا".
"كان الأول هو تشغيل الصندوق للاستجابة للخسائر والأضرار، ثم رؤية الطموح لتوظيف الصندوق أيضًا. وكان الثاني هو إطلاق الإجماع التاريخي، بما في ذلك التقييم العالمي، والذي لم يتضمن فقط لغة غير مسبوقة حول التحول العادل والمنظم والمنصف للطاقة، بل تضمن أيضًا حزمة كاملة من ما يجب أن يحدث للطبيعة والصناعة والتمويل وكيف ستعمل البلدان معًا في هذا الشأن".
وقالت إن هذه اللحظة كانت بمثابة فخر بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان تغير المناخ قضية شخصية للغاية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأضافت: "نحن نشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة وندرة المياه. وهذا أمر نوليه في دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا وثيقًا منذ فترة طويلة. فقبل عقدين من الزمان فقط، كان 70% من اقتصادنا يعتمد على الهيدروكربونات، واليوم أصبح 70% من اقتصادنا منفصلًا عن الهيدروكربونات".