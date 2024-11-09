الإمارات : مستمرون في جهود خفض الانبعاثات قبل تسليم رئاسة مؤتمر الأطراف

"كان أحد العوامل التي غيرت قواعد اللعبة في هذه العملية، عندما بدا الأمر وكأننا لم نكن على يقين من كيفية التوصل إلى نتيجة، هو أن رئيس مؤتمر الأطراف عقد مجلسًا لصانعي التغيير. وهذا متجذر في التقاليد الإماراتية وجمع كل القادة من أجل إجراء محادثة صريحة ومنفتحة حول الحلول، حتى نتمكن من تحقيق الأهداف، وتحقيق التوازن بين ما قاله العلم أننا يجب أن نفعله، والحاجة إلى المساواة وعدم ترك أي شخص خلف الركب. لقد ساعدنا هذا حقًا في تجاوز الخط."