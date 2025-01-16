الإمارات تطلق أسماك مهددة بالانقراض في بحر العرب لدعم البيئة البحرية
أطلق اليوم الخميس صباحاً سراح 24 قرش سجاد عربي وثلاثة أسماك الراي اللسّاع "هوني كوم" بنجاح في بحر العرب. وتمثل عودة كلا النوعين، المهددين بالانقراض، إلى البحر جهود مشروع "أطلس أتلانتس" وبلدية دبي لدعم الحفاظ على البيئة البحرية المحلية.
ويصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة سمك قرش السجاد العربي على أنه قريب من التهديد بالانقراض، في حين يصنف سمك الراي اللسّاع "هوني كوم" على أنه مهدد بالانقراض. وكلا النوعين من الأسماك موطنهما الأصلي بحر العرب.
وقالت "كيلي تيمينز"، المديرة التنفيذية لعمليات الحيوانات البحرية والاستدامة في "أتلانتس دبي"، يتم تشجيع كل الحيوانات على التكاثر أثناء وجودها في رعاية الموظفين، وذلك لتعزيز نمو أعدادها وكذلك صحتها. وأضافت: "لا يوجد شيء غير طبيعي، جزء من الحفاظ على رفاهة الحيوان الجيدة هو جعل الحيوانات تفعل ما تفعله عادةً عندما تكون في المحيط، والتكاثر والتزاوج هو أحد الأشياء التي تفعلها". إذا تم اعتبار الحيوانات لائقة وصحية، يتم إطلاق سراحها مرة أخرى إلى البحر.
وتابعت "كيلي" قائلة إن الحيوانات التي تم إطلاقها اليوم الخميس في محمية جبل علي للحياة البرية تراوحت أعمارها بين 8 إلى 10 أشهر، وقد تكاثرت جميعها في منتجع دبي، حيث "نحتفظ بالحيوانات في مستشفى الأسماك الخاص بنا ونحدد أي منها سيكون مناسباً للإطلاق". وأضافت أن الحيوانات التي يتم إطلاقها يجب أن تكون من الحيوانات الأصلية للمنطقة، وإلا "فستكون ممارسة سيئة للغاية".
وقالت "فريشا باتيل"، مديرة الحفاظ على البيئة والتعليم في "أتلانتس دبي"، إنه تم نقل الحيوانات عبر شاحنات كبيرة تحتوي على خزانات أكسجين وماء في ظروف مثالية. وأضافت: "بمجرد وصولنا، سيراقب الفريق أسماك القرش للتأكد من أنها بصحة جيدة".
وتبع ذلك فعالية تنظيف الشاطئ التي نظمها مشروع "أطلس أتلانتس"، الذي يركز على المبادرات السياحية المستدامة، بدعم من بلدية دبي، التي حضر أعضاؤها أيضاً.
وبالإضافة إلى 20 سمكة قرش وثلاثة أسماك الراي اللسّاع تم إطلاقها اليوم الخميس، أطلقت "أتلانتس" ما مجموعه 58 سمكة قرش و10 أسماك الراي اللسّاع منذ عام 2019 كجزء من جهودها المستمرة لحماية الحياة البحرية والحفاظ عليها.