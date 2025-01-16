الإمارات تطلق أسماك مهددة بالانقراض في بحر العرب لدعم البيئة البحرية

وقالت "كيلي تيمينز"، المديرة التنفيذية لعمليات الحيوانات البحرية والاستدامة في "أتلانتس دبي"، يتم تشجيع كل الحيوانات على التكاثر أثناء وجودها في رعاية الموظفين، وذلك لتعزيز نمو أعدادها وكذلك صحتها. وأضافت: "لا يوجد شيء غير طبيعي، جزء من الحفاظ على رفاهة الحيوان الجيدة هو جعل الحيوانات تفعل ما تفعله عادةً عندما تكون في المحيط، والتكاثر والتزاوج هو أحد الأشياء التي تفعلها". إذا تم اعتبار الحيوانات لائقة وصحية، يتم إطلاق سراحها مرة أخرى إلى البحر.