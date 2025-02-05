الإمارات تصدر ترخيصاً لإدارة النفايات النووية بشكل آمن
أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة ترخيصاً لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية للبحث عن مواقع التخلص من النفايات منخفضة المستوى، وذلك في إطار جهود الهيئة للحفاظ على العمليات النووية الآمنة والنظافة.
والنفايات منخفضة المستوى هي تلك التي تأتي من تشغيل محطة نووية، مثل القفازات، والمرشحات، والملابس، والأدوات، وما إلى ذلك. وهي ليست خطيرة للغاية ولكنها لا تزال تتطلب الإدارة السليمة.
وقال "كريستر فيكتورسون"، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "هذه نفايات لا تشكل خطورة كبيرة في العادة، ولكنها ستظل معزولة عن البيئة لمدّة تصل إلى 100 عام ربما، وبعدها لن تصبح مشعة".
وأضاف أن "هذا يعني أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قادرة على إجراء مسح في كافة أنحاء البلاد للعثور على المواقع المناسبة".
وبمجرد أن تحدد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وهي شركة حكومية في أبوظبي، موقعاً ما استناداً إلى جميع الشروط المطلوبة، فسيتم إصدار ترخيص لها لبناء الموقع، ثم ترخيص آخر لتشغيله. ولن يتم إصدار هذا الترخيص لأي شركة أخرى.
يتم تخزين النفايات منخفضة المستوى حالياً بأمان في حاويات في الموقع، ولكنها ستصل إلى مستوى يتطلب التخلص منها في مكان آخر بسبب حجم هذه النفايات من أربعة مفاعلات. لا يوجد موعد نهائي لموعد الانتهاء من موقع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ولكن من الناحية المثالية، يجب أن تبدأ العمليات بحلول عام 2030-2032.
أما النفايات عالية المستوى، وهي الوقود النووي المستعمل، فهي مخزنة حالياً في أحواض عميقة قريبة من المفاعل لأن الماء يوفر الحماية من الإشعاع، وبالتالي لا يعرض أي شخص للخطر، كما يعمل على تبريد الوقود. ويمكن لهذه الأحواض أن تستوعب الوقود لمدّة إجمالية تصل إلى عشرين عاماً، ثم ينبغي نقل الوقود المستعمل إلى موقع تخزين وسيط.
وكحل طويل الأمد، تستعد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لبناء منشأة تخزين مؤقتة للوقود النووي المستعمل. "وسيتم بناء منشأة جديدة، وهي منشأة تخزين مؤقتة للوقود النووي المستنفد".
وسلّط المدير العام الضوء أيضاً على مبادرات متعددة تهدف إلى تعزيز إدارة النفايات النووية والسلامة، مثل تعزيز التعليم للفيزيائيين الطبيين وتحسين قدرة المختبرات على الحماية من الإشعاع.
وأضاف: "واصلنا أيضاً مهمتنا التنظيمية لترخيص وتفتيش المرافق التي تستخدم مصادر الإشعاع، حيث نفذنا أكثر من 200 عملية تفتيش في الصناعات الطبية وغير الطبية".
علاوة على ذلك، بادرت الهيئة إلى العديد من مشاريع التعاون في مجال البحث والتطوير العام الماضي. فقد شاركت في 15 اتفاقية بحثية مع العديد من البلدان تغطي مواد المفاعلات، وإدارة النفايات، والبنية الأساسية للسلامة الإشعاعية، وغيرها.
وكان "فيكتورسون" يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول إنجازات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لعام 2024 وخططها المقبلة لهذا العام.