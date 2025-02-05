الإمارات تصدر ترخيصاً لإدارة النفايات النووية بشكل آمن

أما النفايات عالية المستوى، وهي الوقود النووي المستعمل، فهي مخزنة حالياً في أحواض عميقة قريبة من المفاعل لأن الماء يوفر الحماية من الإشعاع، وبالتالي لا يعرض أي شخص للخطر، كما يعمل على تبريد الوقود. ويمكن لهذه الأحواض أن تستوعب الوقود لمدّة إجمالية تصل إلى عشرين عاماً، ثم ينبغي نقل الوقود المستعمل إلى موقع تخزين وسيط.