الأسواق الإماراتية خالية من الجزر العضوي الملوث ببكتيريا الإشريكية القولونية
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، الجمعة، أن الأسواق المحلية في الإمارات خالية من الجزر العضوي الملوث ببكتيريا الإشريكية القولونية.
وأضافت الوزارة في بيانها "أنها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تظل ملتزمة بضمان سلامة وجودة الأغذية في الأسواق واستيفائها لكافة المعايير الصحية والفنية".
في الولايات المتحدة، تخضع العديد من العلامات التجارية للجزر العضوي الكامل المعبأ والجزر الصغير الذي تم سحبه من الأسواق والذي تم بيعه بواسطة مزرعة تسمى Grimmway Farms للتحقيق من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) كجزء من تفشي عدوى E. coli O121 في عدة ولايات.
تشمل أعراض الإصابة ببكتيريا الإشريكية القولونية تقلصات شديدة في المعدة، وإسهال (دموي غالبًا)، وقيء. وعادة ما تبدأ الأعراض بعد 3 إلى 4 أيام من ابتلاع البكتيريا.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن معظم الأشخاص يتعافون دون علاج بعد 5 إلى 7 أيام، في حين قد يصاب بعض الأشخاص بمشاكل خطيرة في الكلى وقد يحتاجون إلى دخول المستشفى.