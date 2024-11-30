الأسواق الإماراتية خالية من الجزر العضوي الملوث ببكتيريا الإشريكية القولونية

في الولايات المتحدة، تخضع العديد من العلامات التجارية للجزر العضوي الكامل المعبأ والجزر الصغير الذي تم سحبه من الأسواق والذي تم بيعه بواسطة مزرعة تسمى Grimmway Farms للتحقيق من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) كجزء من تفشي عدوى E. coli O121 في عدة ولايات.