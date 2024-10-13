إعادة التدوير ..تحديات السكان بين الفلل والمباني السكنية
يعرب العديد من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة عن رغبتهم القوية في تحسين البنية التحتية لإعادة التدوير، في حين يرى آخرون أن الانضباط الذاتي في فصل النفايات أكثر أهمية من مجرد تحديث المرافق.
بالنسبة للمقيمين في الفلل، فإن إعادة التدوير أسهل بالنسبة لهم بشكل عام. وأوضحت "بافيا راو"، المقيمة في "سبرينجز دبي"، أن مقدمي خدمات إدارة النفايات في الفلل يقدمون لهم حاويتين: حاوية خضراء للمواد الجافة القابلة لإعادة التدوير مثل الورق والزجاج، وحاوية سوداء للنفايات الرطبة مثل بقايا الطعام.
إن هذا الفصل عند المصدر يسمح بمعالجة أسهل، مما يقلل من التلوث ويحسن معدلات إعادة التدوير. وقد طبقت بافيا نظامًا مشابهًا في منزلها، حيث توجد صناديق منفصلة للنفايات الخضراء والمواد القابلة لإعادة التدوير.
"أمتلك أيضًا حاويتين في مطبخي، وفقًا لخدمات جمع النفايات، واحدة مخصصة للنفايات الخضراء والأخرى للعناصر القابلة لإعادة التدوير في الحاوية المعدنية. يتم تفريغ هذه الحاويات المنزلية وفقًا لذلك في الحاويات الضخمة المثبتة خارج المنزل"، شاركت بافيا.
وعلى النقيض من ذلك، يجد السكان الذين يعيشون في المباني السكنية الشاهقة صعوبة في إعادة التدوير. وأشارت "ناتاليا ميراندا"، المقيمة في دبي والتي تعيش في الطابق الخامس والعشرين من أبراج بحيرة جميرا، إلى أن طابقها يحتوي على مجرى قمامة واحد فقط لجميع أنواع النفايات.
وأعربت عن رغبتها في وجود أنظمة أفضل لفصل النفايات في الشقق، واقترحت أن مديري المجتمع مثل DMCC يمكن أن يأخذوا زمام المبادرة في تعزيز مبادرات إعادة التدوير المتسقة بحيث "يكون من الأسهل على العائلات مثل عائلتنا المشاركة".
وأضافت المغتربة الأمريكية: "على الرغم من أننا لا نقوم بفصل النفايات يوميًا، إلا أننا نحرص على اصطحاب ابننا عدة مرات في العام إلى الحاويات الذكية الموجودة في الطابق السفلي باعتبارها "فرصة تعلم" حول إدارة النفايات بشكل مسؤول".
تفاصيل المسح
أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة "سباركلو"، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا النظيفة مقرها الإمارات العربية المتحدة وتركز على تعزيز الممارسات المستدامة، أن 67% من سكان الإمارات العربية المتحدة قالوا إنهم سيزيدون من إعادة التدوير إذا توفرت مرافق محسنة. وقد جمع الاستطلاع آراء 1000 فرد من مختلف الفئات العمرية.
وكشفت الدراسة أن العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة يعيدون التدوير بانتظام، حيث يقوم نحو 50% منهم بذلك مرة أو مرتين في الأسبوع، ويقوم 13% منهم بإعادة التدوير يومياً. وبرز الاهتمام البيئي كدافع أساسي لإعادة التدوير، يليه الفوائد الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية.
وقد شاركنا المغترب الفلبيني "بن ليبيج"، الذين يقيم في شقة في واحة دبي للسيليكون، كيف يفصل أفراد أسرته النفايات إلى فئتين: رطبة وجافة. "نفصل نفاياتنا إلى فئتين: رطبة وجافة. يتم وضع النفايات غير الغذائية في كيس على جانب غرفة النفايات، حيث يقوم عمال النظافة بجمعها لاحقًا. نتخلص من جميع المواد الغذائية في مجرى النفايات. لقد طبقت الحكومة هياكل مختلفة لدعم هذا الجهد، لكن الأمر في النهاية يتلخص في الانضباط الفردي".
برامج المكافآت
وأوضح ليبيج أن الحي الذي يسكن فيه لديه برامج مكافآت تحفز السكان على إعادة التدوير بشكل أفضل، مثل إيداع الزجاجات البلاستيكية للحصول على نقاط يمكن استبدالها في المنافذ المشاركة. وأوضح: "إن جمع 250 نقطة يكسبك قسيمة بقيمة 50 درهماً يمكن استخدامها في مختلف المنافذ المشاركة في مراكز التسوق، بما في ذلك كارفور ماركتس ولولو هايبر ماركتس".
وهذا، إلى جانب صناديق إعادة التدوير للورق وكذلك أنواع مختلفة من النفايات، وحتى الملابس القديمة، يجعل إعادة التدوير في متناول الجميع، إلا أن التحدي لا يزال قائماً مع السكان الذين يحافظون على عادات ثابتة. وأضاف ليبيج: "أعتقد أن البنية الأساسية موجودة؛ لكن التحدي يكمن في التزام السكان بالانضباط لاستخدامها بشكل صحيح. بشكل عام، أعتقد أن الحكومة تقوم بعمل رائع".
وعلى نحو مماثل، يؤكد الاستطلاع أيضاً على الدور الذي تلعبه التعزيزات الإيجابية، مثل المكافآت على إعادة التدوير، في تعزيز المشاركة وبناء الشعور بالانتماء إلى المجتمع حول الممارسات المستدامة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مبادرة أبوظبي في محطة الحافلات الرئيسية، حيث يمكن للمسافرين كسب نقاط مقابل أجرة الحافلة من خلال إيداع الزجاجات البلاستيكية في آلة بيع عكسية.
وبشكل عام، ورغم أن البنية الأساسية لإعادة التدوير راسخة، فإن التحدي المستمر يتمثل في ضمان التبني الواسع النطاق والسلوك المتسق في مختلف بيئات المعيشة.