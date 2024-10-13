إعادة التدوير ..تحديات السكان بين الفلل والمباني السكنية

وهذا، إلى جانب صناديق إعادة التدوير للورق وكذلك أنواع مختلفة من النفايات، وحتى الملابس القديمة، يجعل إعادة التدوير في متناول الجميع، إلا أن التحدي لا يزال قائماً مع السكان الذين يحافظون على عادات ثابتة. وأضاف ليبيج: "أعتقد أن البنية الأساسية موجودة؛ لكن التحدي يكمن في التزام السكان بالانضباط لاستخدامها بشكل صحيح. بشكل عام، أعتقد أن الحكومة تقوم بعمل رائع".