إزالة 3 أطنان من النفايات لحماية البيئة البحرية بأبوظبي
نفذت بلدية أبوظبي، بالتعاون مع شركائها، حملة نظافة للقناة المائية الفاصلة بين منطقة الزاهية وجزيرة المارية، أسفرت عن إزالة ما يزيد عن 3 أطنان من النفايات المتراكمة.
وأوضحت البلدية أن النفايات، بعد جمعها، تم نقلها إلى مكباتها المخصصة بواسطة شركة "ريسايكلينج جروب" (Recycling Group)، مع الالتزام التام بأفضل الممارسات الصحية والاشتراطات البيئية.
وجاءت هذه الحملة المشتركة في إطار السعي المتواصل لحماية البيئة البحرية والمحافظة على المظهر الجمالي للواجهة البحرية لإمارة أبوظبي وجزرها.
إلى جانب ذلك، سعت الحملة إلى حماية الثروة السمكية من آثار النفايات الضارة بالبيئة البحرية والصحة العامة، مع تحسين المظهر الحضري المتميز لشواطئ ومرافق أبوظبي وواجهاتها البحرية.
وقد تم تنفيذ الحملة بنجاح بالتعاون مع الحرس الوطني، وهيئة الدفاع المدني في أبوظبي، والشرطة المجتمعية (مبادرة "كلنا شرطة")، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة "ريسايكلينج جروب"، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ودبي للغوص التطوعي، ومركز المحيط للغوص، ومركز الأول للغوص، وأميتي، ومجموعة من المتطوعين.