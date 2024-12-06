إزالة 3 أطنان من النفايات لحماية البيئة البحرية بأبوظبي

وقد تم تنفيذ الحملة بنجاح بالتعاون مع الحرس الوطني، وهيئة الدفاع المدني في أبوظبي، والشرطة المجتمعية (مبادرة "كلنا شرطة")، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة "ريسايكلينج جروب"، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ودبي للغوص التطوعي، ومركز المحيط للغوص، ومركز الأول للغوص، وأميتي، ومجموعة من المتطوعين.