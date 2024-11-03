أبوظبي: 20 ألف درهم غرامة مالك قارب تجاوز الحد الأقصى للصيد اليومي
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، عن تغريم مالك قارب صيد ترفيهي بمبلغ 20 ألف درهم، بعد أن تبين أنه اصطاد كمية من الأسماك تفوق الحد اليومي المسموح به، وذلك في إطار الجهود المبذولة مؤخراً لحماية الموارد البحرية في أبوظبي.
وتشترط السلطات على قوارب الصيد الترفيهية التي تتجاوز حد الصيد اليومي أن تحصل على رخصة صيد تجاري، وهو ما تفتقر إليه هذه القوارب الترفيهية عادة. ويعتبر الصيد بدون هذه الرخصة مخالفة بيئية يعاقب عليها بغرامة قدرها 2000 درهم. ويواجه المخالفون المتكررون عقوبات أشد صرامة: إذ تؤدي المخالفة الثانية إلى "حجز" القارب لمدة شهر، بينما تؤدي المخالفة الثالثة إلى تعليق رخصة القارب.
ومن خلال تطبيق هذه اللوائح، تهدف هيئة البيئة - أبوظبي إلى الحفاظ على صحة واستدامة الموارد البحرية في أبوظبي، وضمان بقائها قابلة للاستمرار للأجيال القادمة.
وحث أصحاب القوارب الترفيهية على اتباع كافة اللوائح والقوانين، فضلاً عن دعم جهود الحفاظ على البيئة لمنع المزيد من الانتهاكات وحماية الحياة البحرية.
مواعيد الصيد
خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة أشهراً مختلفة من العام لصيد أنواع مختلفة من الأسماك. ويتم تحديد هذه الفترات مع مراعاة مواسم التكاثر المحددة ويتم تسميتها بـ "موسم مفتوح" و "موسم حظر".
يُحظر صيد أنواع أسماك القرش المدرجة في القوائم (1) و(2) و(3) من القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م، وحمل واستخدام الشباك الحلاقية (الحلاق) في مياه الصيد في أبوظبي ودبي، وحمل واستخدام القراقير في مياه الصيد في أبوظبي طوال العام.
يُحظر صيد الأسماك الأنشوجة والسردين فقط في شهر يوليو.
يُحظر استخدام الشباك الحلاقية (الحلق) في مياه الصيد في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة خلال الفترة من شهري يونيو إلى أكتوبر.
يُحظر صيد وتجارة سمك البدح في كافة مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي خلال شهري إبريل ومايو.
يُحظر صيد أنواع أسماك القرش غير المدرجة في القوائم (1)، (2)، و(3) من القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م خلال أشهر مارس، إبريل، مايو ويونيو.