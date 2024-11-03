أبوظبي: 20 ألف درهم غرامة مالك قارب تجاوز الحد الأقصى للصيد اليومي

وتشترط السلطات على قوارب الصيد الترفيهية التي تتجاوز حد الصيد اليومي أن تحصل على رخصة صيد تجاري، وهو ما تفتقر إليه هذه القوارب الترفيهية عادة. ويعتبر الصيد بدون هذه الرخصة مخالفة بيئية يعاقب عليها بغرامة قدرها 2000 درهم. ويواجه المخالفون المتكررون عقوبات أشد صرامة: إذ تؤدي المخالفة الثانية إلى "حجز" القارب لمدة شهر، بينما تؤدي المخالفة الثالثة إلى تعليق رخصة القارب.