أبوظبي: دليل لإدارة الطيور الغازية بطرق إنسانية وصديقة للبيئة
أصدرت السلطات بأبوظبي دليلاً لإدارة هجوم الطيور الغازية في المناطق الحضرية والضواحي بشكل فعال وصديق للبيئة يُحظر استخدام السموم والكهرباء والمقذوفات من أي نوع للسيطرة على الطيور الغازية في أبوظبي. وتُعتبر التهديدات السمعية والبصرية وكذلك الأشواك والشباك المخصصة على أسطح المباني طرقاً مقبولة لتفريقها - "طالما أنها لا تؤثر على المظهر العام للمدينة".
جاء ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه دائرة البلديات والنقل في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة دليلاً إرشادياً لإدارة الطيور الغازية وتفريقها.
ويقدم الدليل "حلولاً فعالة وإنسانية ومسؤولة بيئياً" لإدارة التفشي في المناطق الحضرية والضواحي بشكل يتماشى مع المعايير البيئية.
إن إلقاء القمامة، ونثر الحبوب أو طعام الطيور، وإقامة أقفاص الحمام على أسطح المنازل هي بعض الطرق التي تشجع على انتشارها كما هو مذكور في الوثيقة.
وقالت الإدارة في بيان يوم الثلاثاء: "يحدد الدليل أفضل الممارسات للجمهور وكذلك مهندسي البناء والمعماريين لتجنب إنشاء مساحات مواتية عن غير قصد لتعشيش ومبيت مثل هذه الطيور؛ على وجه الخصوص، المام الجبلي، والمينا الشائع، والدرة المطوّقة، وغراب المنزل، وطائر مينا الأنهار وببّغاء الإسكندر - وهي جميعها أنواع دخيلة وغير أصلية وضارة بالتوازن الطبيعي للنظام البيئي المحلي".
وقال فهد الشحي، مدير إدارة المظهر العام في دائرة البلديات والنقل، إن الإرشادات الجديدة تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للطيور الغازية على البيئة، وحث الجمهور على اتباع الإرشادات والإبلاغ عن أي تجمعات. وأضاف: "المعايير والاشتراطات الواردة في الدليل إلزامية لشركات إدارة العقارات ومُلاكها، وتتيح تسلُّم الشكاوى من المستأجرين، أو أصحاب العقارات المجاورة، أو أيٍّ من سكان الإمارة بخصوص ظاهرة الطيور الغازية عبر مركز الاتصال لحكومة أبوظبي أو منصة «تم».