أبوظبي: دليل لإدارة الطيور الغازية بطرق إنسانية وصديقة للبيئة

وقال فهد الشحي، مدير إدارة المظهر العام في دائرة البلديات والنقل، إن الإرشادات الجديدة تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للطيور الغازية على البيئة، وحث الجمهور على اتباع الإرشادات والإبلاغ عن أي تجمعات. وأضاف: "المعايير والاشتراطات الواردة في الدليل إلزامية لشركات إدارة العقارات ومُلاكها، وتتيح تسلُّم الشكاوى من المستأجرين، أو أصحاب العقارات المجاورة، أو أيٍّ من سكان الإمارة بخصوص ظاهرة الطيور الغازية عبر مركز الاتصال لحكومة أبوظبي أو منصة «تم».