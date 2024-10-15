أبوظبي: حظر الرعي لحماية التنوع البيولوجي حتى 2025
أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي، أمس الاثنين، عن تطبيق حظر الرعي في إمارة أبوظبي اعتباراً من يوم غد الأربعاء 16 أكتوبر الجاري وحتى 15 مايو 2025، بهدف السماح للمراعي بالتجدد واستعادة نباتاتها بعد موسم الرعي السابق الذي بدأ في 15 مايو وينتهي في 15 أكتوبر المقبل.
وخلال هذه الفترة، يُحظر رعي جميع أنواع الماشية في المناطق البرية المفتوحة في جميع أنحاء الإمارة. ويهدف الحظر إلى دعم السلسلة الغذائية الطبيعية بين الحيوانات البرية والموارد النباتية، مما يساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي في مناطق الرعي في أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الحظر فرصة للخبراء لإجراء دراسات ميدانية على الغطاء النباتي، وضمان الحفاظ عليه واستدامته.
وأكد أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي أن حظر الرعي سيحقق فوائد بيئية كبيرة، خاصة للغطاء النباتي في أبوظبي، حيث وصف الحظر بأنه "فترة راحة طبيعية مؤقتة" للأشجار والشجيرات والأعشاب البرية، مما سيخلق ظروفاً مواتية لنمو أنواع مختلفة من النباتات وتجددها والتعافي من ضغوط الرعي.
وحثت هيئة البيئة أصحاب ومربي الماشية على الالتزام بالحظر، ففي حين يُحظر الرعي، فإنه لا يزال مسموحًا بإخراج الماشية خارج المزارع المخصصة لها لأغراض أخرى غير الرعي، مثل ممارسة الرياضة والحفاظ على صحة الحيوانات، طالما كانت الحيوانات برفقة شخص ما.