أبوظبي: حظر الرعي لحماية التنوع البيولوجي حتى 2025

وخلال هذه الفترة، يُحظر رعي جميع أنواع الماشية في المناطق البرية المفتوحة في جميع أنحاء الإمارة. ويهدف الحظر إلى دعم السلسلة الغذائية الطبيعية بين الحيوانات البرية والموارد النباتية، مما يساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي في مناطق الرعي في أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الحظر فرصة للخبراء لإجراء دراسات ميدانية على الغطاء النباتي، وضمان الحفاظ عليه واستدامته.