أبوظبي: استشارة السكان حول جودة الهواء والضوضاء

وتراقب هيئة البيئة - أبوظبي حاليًا جودة الهواء ومستويات الضوضاء في جميع أنحاء الإمارة من خلال أكثر من 20 محطة مراقبة، وتجمع أكثر من 4 ملايين نقطة بيانات سنويًا. وتساعد هذه البيانات الشاملة في إعلام قرارات السياسات والتخطيط. وأشار الدكتور الظاهري إلى أن التعاون مع مجلس أبوظبي للصحة العامة هو مثال رئيسي على كيفية عمل الهيئة مع الشركاء لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.