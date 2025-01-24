أبوظبي:غرامات وإيقاف منشأتين لمخالفتهما القوانين البيئية

تم تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لإدارة وتحسين جودة الهواء بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة الأخرى، وتم حصر انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والزئبق والملوثات الصناعية للهواء وتحليل مصادرها، وتم تنفيذ مشاريع الاستخدام النظيف للوقود في قطاع النقل وقطاع توليد الطاقة وإنتاج المياه والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.