أبوظبي:غرامات وإيقاف منشأتين لمخالفتهما القوانين البيئية
قالت هيئة البيئة - أبوظبي يوم الجمعة إنه سيتم تعليق العمليات في منشأتين صناعيتين في أبوظبي مؤقتًا لحماية الصحة العامة والبيئة.
وتضمن القرار أيضا فرض غرامة مالية على إحداهما بسبب عدم التزامها بالأنظمة المتعلقة بالمخاطر على صحة الإنسان والبيئة.
وأظهرت زيارات التفتيش الدورية وتقارير مراقبة جودة الهواء التي تصدرها الهيئة أن مستويات الملوثات في المنشأتين تجاوزت الحدود المسموح بها.
وأكدت الهيئة التزامها بالمتابعة والتفتيش المستمر لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، وحثت كافة المنشآت الصناعية على الالتزام باللوائح البيئية حفاظاً على الصحة العامة والحفاظ على الطبيعة.
ويعد الحفاظ على جودة الهواء وتحسينها من الأولويات بالنسبة لأبوظبي إذا كانت تريد تحقيق التنمية المستدامة وتقليل أي آثار سلبية على الإنسان والبيئة.
تم تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لإدارة وتحسين جودة الهواء بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة الأخرى، وتم حصر انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والزئبق والملوثات الصناعية للهواء وتحليل مصادرها، وتم تنفيذ مشاريع الاستخدام النظيف للوقود في قطاع النقل وقطاع توليد الطاقة وإنتاج المياه والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.
وطرحت الإمارة مشاريع لفحص المركبات بشكل دوري، وتحسين منظومة المرور، واعتماد إجراءات الإدارة الذكية، وتنمية الطلب على الكهرباء والمياه. كما تبنت أبوظبي خيارات تنموية تساعد في الحفاظ على جودة الهواء والحد من تأثير تلوث الهواء على الصحة العامة والبيئة.